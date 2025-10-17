Kız kardeşini dövüp üzerine kaynar su dökmüştü! O ağabey hakkında yeni gelişme

Ekim ayının başında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

19 yaşındaki M.A.İ.A., 16 yaşındaki kız kardeşi S.A.'ya "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan dehşet verici görüntüler büyük tepki topladı.

GÖZALTINDA KENDİNE ZARAR VERDİ

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.A.İ.A. isimli şahsın, gözaltı sırasında kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenildi. Şüpheli, Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi.

ANNE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

18 suç kaydı olduğu öğrenilen ağabey M.A.İ.A. ve 26 adet suç kaydı olduğu öğrenilen babası G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son olarak cezaevindeki oğlu M.A.İ.A. ile görüşen annenin, oğlunun yaşananlardan ötürü pişmanlık duyduğunu belirterek şikayetini geri çektiği öğrenildi.