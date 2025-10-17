Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kız kardeşini dövüp üzerine kaynar su dökmüştü! O ağabey hakkında yeni gelişme

Kız kardeşini dövüp üzerine kaynar su dökmüştü! O ağabey hakkında yeni gelişme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri

Manisa’da 16 yaşındaki kız kardeşinin üzerine kaynar su dökerek şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan ağabey ve babasıyla ilgili annenin şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

Ekim ayının başında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

19 yaşındaki M.A.İ.A., 16 yaşındaki kız kardeşi S.A.'ya "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan dehşet verici görüntüler büyük tepki topladı.

GÖZALTINDA KENDİNE ZARAR VERDİ

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.A.İ.A. isimli şahsın, gözaltı sırasında kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenildi. Şüpheli, Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi.

ANNE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

18 suç kaydı olduğu öğrenilen ağabey M.A.İ.A. ve 26 adet suç kaydı olduğu öğrenilen babası G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son olarak cezaevindeki oğlu M.A.İ.A. ile görüşen annenin, oğlunun yaşananlardan ötürü pişmanlık duyduğunu belirterek şikayetini geri çektiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

