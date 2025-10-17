Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sokak ortasında vurulmuştu! Üç çocuk annesi Suzan Elik'ten acı haber…

Sokak ortasında vurulmuştu! Üç çocuk annesi Suzan Elik’ten acı haber…

Sokak ortasında vurulmuştu! Üç çocuk annesi Suzan Elik’ten acı haber…
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında silahla vurulan üç çocuk annesi Suzan Elik, 18 gündür verdiği mücadeleyi kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen talihsiz kadın, toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. Acılı aile, firari olan katil zanlısının bir an önce yakalanmasını istiyor.

30 Eylül Salı günü Çekmeköy ilçesi Soğukpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yunus Elik, konuşma bahanesiyle eşi Suzan Elik'i dışarı çağırmış, kadın sokakta yürüdüğü sırada saldırgan, araçla takip ederek yanına gelmiş ve tabancayla ateş açmıştı. Başından vurularak ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçmıştı.

18 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ SONA ERDİ

18 gündür hastanede tedavisine devam edilen Suzan Elik'ten acı haber geldi. Genç kadın 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşam savaşını kaybeden kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada tamamlanan işlemlerin ardından cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Genç kadının, Esenyurt Mehterçeşme Camii'nde öğlen namazının ardından düzenlenecek cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan katil zanlısı kocanın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Sokak ortasında vurulmuştu! Üç çocuk annesi Suzan Elik’ten acı haber… - 1. Resim

ADLİ TIP ÖNÜNDE FERYAT: BU ADAM TUTUKLANSIN, EN AĞIR CEZAYI ALSIN

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Suzan E.'nin kardeşi N.Ö., "18 gün önce kocası tarafından vurulan ablamın dün akşam vefat ettiği haberini aldık. Katil henüz yakalanmadı, tam 18 gün oldu. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Bu adam nerede, yurt dışında mı? Yoksa Türkiye'de mi saklanıyor? Bu kişi ortalıkta dolaştığı sırada diğer kadınların da can güvenliği yok. Şu an hepimiz tehdit altındayız. Bu adamın derhal yakalanmasını istiyoruz. Bu adam tutuklansın, en ağır cezayı alsın" dedi.

Sokak ortasında vurulmuştu! Üç çocuk annesi Suzan Elik’ten acı haber… - 2. Resim

