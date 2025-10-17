Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Zonguldak'ta 'zorla kürtaj' iddiası! Gözaltına alınan 2 doktor serbest

Zonguldak'ta 'zorla kürtaj' iddiası! Gözaltına alınan 2 doktor serbest

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Zonguldak&#039;ta &#039;zorla kürtaj&#039; iddiası! Gözaltına alınan 2 doktor serbest
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Zonguldak'ta bir kadının 'zorla kürtaj yapıldığı' iddiasıyla şikâyette bulunması üzerine iki kadın doğum uzmanı gözaltına alındı. Doktorlar işlemin hastanın rızasıyla yapıldığını savundu ve ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta yaşayan 27 yaşındaki C.K. yaklaşık bir yıl önce kürtaj olmak için kent merkezindeki özel bir hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı M.B.'ye başvurdu.

C.K. işlem sırasında rahminde parça kalması nedeniyle bir süre sonra Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gitti. Burada doktor F.T. tarafından ikinci kez kürtaj yapıldı.

Bir süre sonra sevgilisi tarafından terk edilen kadın, yaklaşık 6 ay önce 'zorla kürtaj yapıldığı' iddiasıyla M.A. ve iki doktordan şikayetçi oldu.

DOKTORLAR 'RIZASI VARDI' DEDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, iki doktor hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Soruşturma kapsamında M.B. Ankara'da, F.T. ile sağlık çalışanı H.K. Zonguldak'ta 'irtikap', 'görevi kötüye kullanma' ve 'çocuk düşürtme' suçlarından gözaltına alındı. Doktorların ifadelerinde, kürtaj işlemini kadının rızasıyla gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Zonguldak'ta 'zorla kürtaj' iddiası! Gözaltına alınan 2 doktor serbest - 1. Resim

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

İki doktor emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, sağlık çalışanı H.K. salıverildi.

M.B. ve F.T. savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bakırköy metrosunda bir yolcu intihar etti!Ederson'un son durumu: Karagümrük maçında oynayacak mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakırköy metrosunda bir yolcu intihar etti! - GündemBakırköy metrosunda bir yolcu intihar etti!Zonguldak açıklarında dikkat çeken cisim! Hemen komutanlığa götürüldü - GündemZonguldak açıklarında dikkat çeken cisim! Hemen komutanlığa götürüldüGazze için yola çıktı: Türkiye'nin 17. "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı! - GündemTürkiye'nin "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı!İstanbullular dikkat! 19 ve 29 Ekim'de bu yollar kapatılacak - Gündemİstanbullular dikkat! 19 ve 29 Ekim'de bu yollar kapatılacakRekabet gücüne stratejik adım! 5G ihalesinin ardından yerli üretim vurgusu - GündemRekabet gücüne stratejik hamle! Yerli üretim vurgusuBursa'da su krizi derinleşiyor! Şehrin iki büyük barajı tamamen kurudu - GündemBursa'da su krizi derinleşiyor! Kritik iki baraj tamamen kurudu
Sonraki Haber Yükleniyor...