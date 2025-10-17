Zonguldak'ta 'zorla kürtaj' iddiası! Gözaltına alınan 2 doktor serbest

Zonguldak'ta yaşayan 27 yaşındaki C.K. yaklaşık bir yıl önce kürtaj olmak için kent merkezindeki özel bir hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı M.B.'ye başvurdu.

C.K. işlem sırasında rahminde parça kalması nedeniyle bir süre sonra Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gitti. Burada doktor F.T. tarafından ikinci kez kürtaj yapıldı.

Bir süre sonra sevgilisi tarafından terk edilen kadın, yaklaşık 6 ay önce 'zorla kürtaj yapıldığı' iddiasıyla M.A. ve iki doktordan şikayetçi oldu.

DOKTORLAR 'RIZASI VARDI' DEDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, iki doktor hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Soruşturma kapsamında M.B. Ankara'da, F.T. ile sağlık çalışanı H.K. Zonguldak'ta 'irtikap', 'görevi kötüye kullanma' ve 'çocuk düşürtme' suçlarından gözaltına alındı. Doktorların ifadelerinde, kürtaj işlemini kadının rızasıyla gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

İki doktor emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, sağlık çalışanı H.K. salıverildi.

M.B. ve F.T. savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.