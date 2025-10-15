6 kere düşük yapan kadın anne oldu, doktoru tedaviyi açıkladı

Hamilelik döneminde düşük yapan kadınlar, yalnızca fiziki değil derin bir duygusal travmayla da karşı karşıya kalıyor.

Uzmanlara göre düşük, çoğu zaman suçluluk, yas ve kimlik sarsılması gibi yoğun duygulara yol açıyor.

Araştırmalar düşük sonrası ilk altı aylık dönemde depresyonun yüzde 30’a, kaygı bozukluklarının ise yüzde 20’ye kadar çıktığını gösteriyor. Birçok kadın “benim yüzümden oldu” düşüncesine kapılırken, ani yaşanan kayıplar travma sonrası stres belirtilerine neden olabiliyor.

"HASTAMIZDA DAHA ÖNCESİNDE 6 GEBELİK KAYBI VARDI"

Bu dönemde tedaviye olan güven de sarsılabiliyor. Bazı kadınlar tıbbi kontrollerden kaçınırken, bazıları ise aşırı kaygıyla her belirtiyi risk olarak görüyor. Ancak gerekli tedaviyi alan pek çok kadının çocuk sahibi olduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

Kahramanmaraş'ta Uzman Dr. Önder Ercan, 6 kez düşük yapan bir hastasının uygun tedaviyle sağlıklı bir şekilde doğum yaptığını belirterek, "Bugün hastamızla mutlu sona ulaştık" dedi.

Tekrarlayan gebelik kayıplarının hem tıbbi hem de psikolojik açıdan önemli bir durum olduğunu belirten Ercan, "Hastamızda daha öncesinde 6 gebelik kaybı vardı. Sebepler araştırılıp uygun tedaviler uygulandı ve bugün anne ile bebeğin kavuşmasına şahit olduk. Ailemizi tebrik ediyorum" dedi.

"ÜÇ VE ÜZERİ DÜŞÜKLERDE CİDDİ ARAŞTIRMA YAPILMALI"

Benzer vakaların sık görülebildiğini belirten Ercan, "Geçen hafta da 7 düşük öyküsü olan bir hastamız mutlu sona ulaştı. Günlük pratiğimizde bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Ancak bir defa olan düşükleri önemli kabul etmiyoruz, bu durum yaklaşık yüzde 15 oranında görülebilir. Fakat üç ve üzeri düşüklerde ciddi araştırma yapılmalı, uygun tedaviye başlanmalıdır" diye konuştu.

Ercan, tekrarlayan gebelik kayıplarının aileler üzerinde ciddi stres oluşturduğuna dikkat çekerek, "Bu durum hem çevresel hem de psikolojik baskılara yol açabiliyor. Ancak uygun tetkik ve tedaviyle hastalarımız mutlu sona ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.

Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Mustafa Babutçu ise, "Önder Hoca'ya teşekkürler. Tedavimiz güzel sonuçlandı. Altıncı düşükten sonra yedinci kez gebelik sonucu yavrumuzu kucağımıza aldık. Allah razı olsun. Hastanemizden de yardımcı oldular" dedi.