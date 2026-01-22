Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda İtalya'nın Virtus Bologna ekibini 85-80 yendi ve 15. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 23. hafta maçında Virtus Bologna’ya konuk oldu.

Karşılaşmayı 80-85 kazanan sarı lacivertliler, EuroLeague’deki 15. galibiyetine imza attı.



Talen Horton Tucker’ın kaydettiği 28 sayıyla takımın skoreri olduğu maçta Tarık Biberovic 15, Nando De Colo da 12 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.



Virtus Arena’da oynanan karşılaşmayı Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Taşkaya ile Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bora Burçak Kaya da izledi.



Fenerbahçe Beko maça; Devon Hall, Tarık Biberovic, Khem Birch, Melih Mahmutoğlu, Nicolo Melli beşiyle başladı.

Salon: Virtus Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Saulius Racys, Saso Petek

Virtus Bologna: Edwards 35, Pajola 4, Alston Jr. 14, Diouf 3, Akele, Niang 6, Hackett 2, Morgan 14, Jallow 2

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 3, Hall 7, Biberovic 15, Melli, Birch 4, Bacot 2, Horton-Tucker 28, De Colo 12, Onuralp Bitim 6, Jantunen 8

1. Periyot: 25-22

Devre: 47-40

3. Periyot: 60-65

Beş faulle çıkan: 39.59 Hackett (Virtus Bologna)

Haberle İlgili Daha Fazlası