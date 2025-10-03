Apandisit ağrısı sandı, gerçek bambaşka çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü

İngiltere’nin Burnley kentinde sağ tarafındaki şiddetli ağrı ve kan kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Megan Isherwood'a bir dizi tetkik yapıldı. Hastanede yapılan ultrason ve BT taramasında küçük bir bebek fark eden doktorlar gördükleri karşısında hayrete düştü.

BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan birkaç gün önce yaptırdığı hamilelik testinin negatif çıktığını belirten genç kadın, durumu netleştirmek üzere başka bir hastaneye sevk edildi. Isherwood’un doğumu ambulansta gerçekleşirken, genç kadın olanlara inanamadığını aktardı. Erken doğan bebek ise birkaç dakika içinde nefes almayı bırakarak morarmaya başladı. Kısa sürenin ardından sağlık görevlilerinin acil müdahalesiyle hayata döndürüldü.

"O BİR MUCİZE"

Ambulanstaki müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alınan bebek, doğduktan 16 gün sonra sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Bebeğin ve annenin durumunun stabil olduğu bildirilirken, genç kadın duruma hala inanamadığını, esnasında hiçbir belirti ve fiziksel değişiklik yaşamadığını söyledi.

Nadir görülen olay doktorları bile hayrete düşürürken bebek 'küçük bir mucize' olarak nitelendi.