Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Apandisit ağrısı sandı, gerçek bambaşka çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü

Apandisit ağrısı sandı, gerçek bambaşka çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apandisit ağrısı sandı, gerçek bambaşka çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Burnley kentinde apandisit şüphesiyle hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Megan Isherwood, kısa süre önce hamilelik testi negatif çıkmasına rağmen, hiç beklenmedik bir şekilde doğum yaptı. Genç kadın, yaşadıkları karşısında şaşkına dönerken, bebeğini 'mucize' olarak niteledi.

İngiltere’nin Burnley kentinde sağ tarafındaki şiddetli ağrı ve kan kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Megan Isherwood'a bir dizi tetkik yapıldı. Hastanede yapılan ultrason ve BT taramasında küçük bir bebek fark eden doktorlar gördükleri karşısında hayrete düştü. 

BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan birkaç gün önce yaptırdığı hamilelik testinin negatif çıktığını belirten genç kadın, durumu netleştirmek üzere başka bir hastaneye sevk edildi. Isherwood’un doğumu ambulansta gerçekleşirken, genç kadın olanlara inanamadığını aktardı. Erken doğan bebek ise birkaç dakika içinde nefes almayı bırakarak morarmaya başladı. Kısa sürenin ardından sağlık görevlilerinin acil müdahalesiyle hayata döndürüldü. 

"O BİR MUCİZE"

Ambulanstaki müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alınan bebek, doğduktan 16 gün sonra sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Bebeğin ve annenin durumunun stabil olduğu bildirilirken, genç kadın duruma hala inanamadığını, esnasında hiçbir belirti ve fiziksel değişiklik yaşamadığını söyledi.

Nadir görülen olay doktorları bile hayrete düşürürken bebek 'küçük bir mucize' olarak nitelendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kiralık sosyal konutta detaylar belli oldu! İstanbullular rahatlayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tayland Başbakanı pilotluk yaptı: Özel uçağıyla organ taşıdı - DünyaTayland Başbakanı pilotluk yaptı: Özel uçağıyla organ taşıdıGüney Kore'de veri merkezi yangını sonrası korkunç intihar! Bir görevli 15. kattan atladı - DünyaGüney Kore'de korkunç intihar! Bir görevli 15. kattan atladıSumud Filosu'na baskın sonrası Trump'tan dikkat çeken açıklama! "Gazze'den fazlasına ulaşacağız" - DünyaTrump'tan dikkat çeken açıklama! "Gazze'ye ek olarak...''Endonezya'daki faciada ölü sayısı arttı! Okul binası çöktü, onlarca çocuk kayıp - DünyaOnlarca çocuk kayıplara karıştı! Ölü sayısı arttıBir gecede kaldırılmıştı! Trump-Epstein heykeli yeniden gün yüzüne çıktı - DünyaTrump-Epstein heykeli yeniden gün yüzüne çıktı4 gündür tırmanıyordu: Genç dağcı canlı yayında hayatını kaybetti - Dünya4 gündür tırmanıyordu: Genç dağcı canlı yayında hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...