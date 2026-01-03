İkinci yarıya yenilenmiş bir kadroyla girmenin hesaplarını yapan siyah beyazlılarda Svensson ve Jurasek’e transfer görüşmesi için izin verildi. Rafa ise Antalya kafilesine dâhil edildi…

Beşiktaş’ta son dönemin en çok konuşulan ismi Rafa Silva şimdilik elde kaldı. Salon çalışmalarına katılmadığı gerekçesiyle teknik direktör Sergen Yalçın’ın maç kadrosuna almadığı Portekizli yıldızla ilgili kriz giderek tırmanmış başkan Serdal Adalı “Bonservisini getirmediği sürece kimse bu kulüpten gidemez. Gerekirse yıllık ücreti olan 9 milyon avroyu öder, kadro dışında bekletiriz” demişti. Yüksek maaşı sebebiyle kendisine kulüp bulamayan Rafa Silva, dün sürpriz şekilde Antalya kampının kadrosuna dâhil edildi.

ÇOK ÇALIŞIRSA OYNAR!

Siyah beyazlılarda Rafa Silva kafilede yer alırken, Jonas Svensson ve David Jurasek ise kampa götürülmedi. Her iki oyuncuya da transfer görüşmesi için izin verildiği açıklandı. Eğer Rafa Silva, devre arası transferinin kapanacağı 6 Şubat’a kadar kendisine kulüp bulamazsa Beşiktaş’ta kalacak. Portekizli yıldızın Antalya kampı öncesinde sportif direktör Serkan Reçber ile görüşerek takıma yardımcı olmayı istediğini söylediği belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da “İdmanlarda yeteri kadar çalışırsa oynatırım” dediği öğrenildi.

