Sarı lacivertliler, Karadeniz ekibinin Hollandalı kanadı Anthony Musaba’yı 5,75 milyon avroluk serbest kalma bedeliyle kadrosuna kattı. Sırada, golcü, orta saha ve stoper var...

Emin Uluç - Fenerbahçe’nin ara transferdeki ilk hamlesi Anthony Musaba oldu. Sarı lacivertliler, Samsunspor formasıyla 22 maçta 6 gol, 3 asistle parlayan Hollandalı sol açığı 5,75 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Samsun’daki performansıyla piyasa değerini 1,5 milyon avrodan 4 milyon avroya yükselten 25 yaşındaki Musaba’yla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Hollandalı hücumcu, sarı lacivertli formayla ilk sınavını, 6 Ocak’taki Süper Kupa yarı finalinde eski takımı Samsunspor’a karşı verecek.

REKABETİ KÖRÜKLEYECEK

Her iki kanatta da görev yapabilen Anthony Musaba, Domenico Tedesco için önemli bir koz, Kerem, Nene ve Oğuz Aydın için de zorlu bir rakip olacak.

Tedesco, Hollandalı yıldızı Afrika Kupası’nda mücadele eden Nene’nin yokluğunda sağ kanatta kullanmayı planlıyor. Ancak Nene’nin geri dönmesiyle birlikte Musaba hem sağ kanat hem sol kanat için önemli bir alternatif olacak. İyi bir form grafiği yakalayan Musaba’nın beklentilerin altında kalan Kerem’i de kulübeye gönderebileceği belirtiliyor.

Musaba hızı ve fizik gücüyle Tedesco’yu cezbetmişti.

KENDİNDEN EMİN

Her iki kanatta da görev yapabilen Musaba, Fenerbahçe’deki zorlu rakiplerinden çekinmiyor. Hollandalı yüksek formuyla formayı kapacağına inanıyor.

Fenerbahçede ilk bomba Musaba! Sırada, golcü, orta saha ve stoper var

SIRA MERT VE MAESTRO’DA

Ara transfere Musaba hamlesiyle giren Fenerbahçe’de gündem Mert Günok ile Maestro. Sarı lacivertliler, Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı Mert’le imza için geri sayımı sürdürürken, 22 yaşındaki Angolalı orta saha Maestro için de Alanya ile pazarlıkta. Kulüpler arasında anlaşma sağlanırsa Maestro da ikinci yarıda Fenerbahçe forması giyecek.

ÖNCELİK MCKENNİE

Orta saha çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin rotası İtalya’ya döndü. Leon Grotzka için B. Münih’in inadını kıramayan sarı lacivertliler, Juventus’tan Weston McKennie ile Milan’dan Youssouf Fofana için girişimlere başladı. Atalanta’dan Lookman ile de ilgilenen Kanarya’da yönetici Ertan Torunoğlulları İtalya’ya uçtu.

