Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile berabere kaldıkları maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid'de Teknik Direktör Diego Simeone, maçın ardından açıklamalar yaptı.

"GALATASARAY DA KAZANABİLİRDİ"

Her iki takım lehine sonuçlanabilecek bir maç olduğunu söyleyen Arjantinli teknik adam, "İzlemesi keyif veren bir maç oldu. İlk yarıda iyi ataklar yaptık, forvetlerimizin çabası ile sonuç alamayız. Herkes çabasını ortaya koymalı. Bizim de fırsatlarımız oldu, Galatasaray da son dakika kazanabilirdi." diye konuştu.

"İLK 8 BİZİM ELİMİZDE DEĞİL"

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 şansları sorulan Simeone, "İlk 8 bizim elimizde değil, diğer takımların alacağı sonuçlara da bağlı olacak. Sonuna kadar devam edeceğiz ve neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

