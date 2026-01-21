Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı. Müsabakanın son dakikalarında kaçan gol fırsatına değinen tecrübeli çalıştırıcı, "90+4'te çok net bir pozisyon, maçı bitirirdik. Kazansak, 12 puan ve ilk 8'i bile düşünebilirdik" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından konuştu.

"İLK 8'İ BİLE DÜŞÜNEBİLİRDİK"

Maçın son anlarından kaçan gol fırsatına değinen Okan Buruk, "90+4'te çok net bir pozisyon, maçı bitirirdik. Kazansak, 12 puan ve ilk 8'i bile düşünebilirdik. Şimdi ilk 16'yı düşünüyoruz, büyük ölçüde ilk 24 içinde olduğumuzu düşünüyoruz. 9 puanın ilk 24'e girebileceğini düşünüyordum, 10 puan ve ilk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum." diye konuştu.

"BU PUANI ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Bir puanın önemine vurgu yapan Buruk, "Topa sahip olduğumuz anlarda, topun arkasına doğru geçtiğimiz anlarda iyi şeyler yaptık. Baskılar ikinci yarı takımı da yormaya başladı. Gabriel Sara girdikten sonra daha dengeli oyun oldu. Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de çok önemliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz." dedi.



