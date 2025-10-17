Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Zonguldak açıklarında dikkat çeken cisim! Hemen komutanlığa götürüldü

Zonguldak açıklarında dikkat çeken cisim! Hemen komutanlığa götürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Zonguldak açıklarında dikkat çeken cisim! Hemen komutanlığa götürüldü
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta balıkçılar, Akçakoca açıklarında Ukrayna menşeli füze intikal motoru buldu. Merak uyandıran motor, sahil güvenlik ekiplerince bölge komutanlığına götürüldü.

Akçakoca açıklarında salyangoz avcılığı yapan balıkçılar, denizde yabancı bir cisim fark etti. Balıkçı Tamer Yiğit, gördükleri cismin şüpheli olması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sahil güvenlik, jandarma ve deniz polisine bildirdiklerini söyledi.

Yiğit, olay anını şöyle anlattı: "Akçakoca açıklarında, kıyıdan yaklaşık 2 mil uzaklıkta teknemizle salyangoz avcılığı yaptığımız esnada denizde yabancı bir cisim gördük. Bunu 112 aracılığıyla sahil güvenlik, jandarma ve deniz polisine bildirdik. Geldiler, cisme baktılar. Ekipler cismi aldılar. Roket motoru olduğunu söylediler."

Zonguldak açıklarında dikkat çeken cisim! Hemen komutanlığa götürüldü - 1. Resim

ÜZERİNDE PATLAYICI BULUNMADI

Yapılan incelemelerde cismin Ukrayna menşeli füze intikal motoru olduğu, üzerinde patlayıcı madde bulunmadığı tespit edildi. Füze motorunun, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince incelenmek üzere Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na getirildiği öğrenildi.

Zonguldak açıklarında dikkat çeken cisim! Hemen komutanlığa götürüldü - 2. Resim

Yetkililer, incelemelerin ardından motorun İstanbul'a sevk edileceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rams Başakşehir-Galatasaray maçı eksik oyuncu var mı, muhtemel 11'ler kimler?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze için yola çıktı: Türkiye'nin 17. "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı! - GündemTürkiye'nin "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı!İstanbullular dikkat! 19 ve 29 Ekim'de bu yollar kapatılacak - Gündemİstanbullular dikkat! 19 ve 29 Ekim'de bu yollar kapatılacakRekabet gücüne stratejik adım! 5G ihalesinin ardından yerli üretim vurgusu - GündemRekabet gücüne stratejik hamle! Yerli üretim vurgusuBursa'da su krizi derinleşiyor! Şehrin iki büyük barajı tamamen kurudu - GündemBursa'da su krizi derinleşiyor! Kritik iki baraj tamamen kuruduBüyükşehirlerde nüfusun rotası değişti: Merkez yaşlanıyor, çeper gençleşiyor - GündemBüyükşehirlerde nüfusun rotası değişti!AK Parti'ye geçecek mi? Burcu Köksal'dan ilk açıklama - GündemKöksal'dan ilk açıklama: Hesaplaşacağız!
Sonraki Haber Yükleniyor...