Ederson'un son durumu: Karagümrük maçında oynayacak mı?

Ederson'un son durumu: Karagümrük maçında oynayacak mı?

Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı flaş isimlerden Ederson, Samsunspor ile golsüz berabere sonuçlanan maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı. Sarı-lacivertli takımın Fatih Karagümrük ile 19 Ekim'de oynayacağı müsabaka öncesinde Brezilyalı kalecinin durumu büyük oranda netlik kazandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Chobani Stadyumu'nda 19 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak maç öncesi Ederson'un son durumu belli oldu.

Ederson'un son durumu: Karagümrük maçında oynayacak mı? - 1. Resim

TRT Spor'un haberine göre; Ederson'un tedavisi devam ediyor. 32 yaşındaki Brezilyalı file bekçisinin, Fatih Karagümrük maçında forma giymesine ihtimal verilmiyor. Sarı-lacivertli ekibin kalesini, Samsunspor maçında olduğu gibi Tarık Çetin'in koruması bekleniyor.

Ederson'un son durumu: Karagümrük maçında oynayacak mı? - 2. Resim

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson, forma giydiği 5 maçta kalesinde 5 gol gördü. Yıldız oyuncu, söz konusu karşılaşmaların 2'sinde kalesini gole kapadı.

