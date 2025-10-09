Ederson'un yerine davet alan John Victor, dolandırıldığını sandı: Şok oldum!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaleci Ederson, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'de geçtiğimiz pazar günü oynanan Samsunspor maçında forma giyememişti. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Güney Kore ve Japonya ile oynayacakları maçların aday kadrosuna Ederson'un sakatlığı nedeniyle Nottingham Forest kalecisi John Victor'u dahil etti. Brezilya A Milli Takımı'na ilk defa çağrılan 29 yaşındaki file bekçisi ise haberi alınca şoke oldu.

"BU BİR DOLANDIRICILIK OLABİLİR Mİ?"

ESPN'e açıklama yapan Victor, Brezilya Milli Takımı Genel Menajeri Sergi Dimas'tan gelen mesajı okuduğunda bunun bir dolandırıcılık olabileceğini düşündüğünü itiraf etti.

"Benim için eşsiz ve harika bir duyguydu. Maça gidiyordum ve otobüste haberi aldım. Şok oldum. Şaka olduğunu düşündüm. Sergio Dimas'ın numarası bende yoktu. Pasaportumu istediler ve ben de 'Vay canına, bu bir dolandırıcılık olabilir mi?' dedim."

Brezilya Milli Takımı'nı temsil etmenin nasıl bir duygu olduğunu John Victor, "Henüz tam olarak kavrayamadım. Çağrıldığımdan beri, neler yaşadığımı, kariyerimde olup biten her şeyi, iniş çıkışlarımı, Botafogo'dayken o anın geleceğini hayal ettiğim anları düşündüm. Ve henüz durumu tam kavrayamadım. Burada olmaktan çok mutluyum, çok memnunum. Tanrı'ya çok şükretmeliyim" sözleriyle anlattı.

JOHN VICTOR KİMDİR?

1996 yılında Brezilya'nın Sao Paolo eyaletine bağlı olan Diadema'da dünyaya gelen John Victor, futbola Santos'ta başladı. Portuguesa ve Internacional'de kiralık oynadıktan sonra 2023'te İspanyol ekibi Real Valladolid'e kiralanan Victor, Ocak 2025'te ise 1,3 milyon euro bonservis bedeliyle Botafogo'ya transfer oldu. Buradaki başarılı performansının ardından geçtiğimiz yaz Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılan Brezilyalı file bekçisi, 8 milyon euro bonservis ile Nottingham Forest ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.