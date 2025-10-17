Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de tarihi gün: Aziz Yıldırım'dan Divan Kurulu için karar

Fenerbahçe'de tarihi gün: Aziz Yıldırım'dan Divan Kurulu için karar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de tarihi gün: Aziz Yıldırım&#039;dan Divan Kurulu için karar
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 18 Ekim Cumartesi günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı için kararını verdi. Yıldırım, seçimli kongrede 11, 12 ve 13'üncü maddelerin reddedilmesinde etkili rol oynamıştı.

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul öncesi Yüksek Divan Kurulu da kritik önem taşıyor. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın, 18 Ekim'de saat 10.30-14.00 saatleri arasında yapılacak toplantıda yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de tarihi gün: Aziz Yıldırım'dan Divan Kurulu için karar - 1. Resim

3 MADDENİN REDDİNDE ETKİLİ OLMUŞTU

Sözcü'de yer alan habere göre; sarı-lacivertli kulübün eski başkanının, Divan Kurulu'nda 11, 12 ve 13'üncü maddeler ile ilgili yetki konusunda konuşması yapması da gündemde yer alıyor.

Ali Koç'a karşı yarışan Sadettin Saran'ın başkan seçildiği Olağanüstü Genel Kurul'un ilk günü olan 20 Eylül’de, Aziz Yıldırım’ın da tavsiyesi doğrultusunda söz konusu 3 madde reddedilmişti. 

Fenerbahçe'de tarihi gün: Aziz Yıldırım'dan Divan Kurulu için karar - 2. Resim

YENİ YETKİ OYLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpte 11, 12 ve 13'üncü maddelerin yetkisi için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 25 Ekim Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

Fenerbahçe'de tarihi gün: Aziz Yıldırım'dan Divan Kurulu için karar - 3. Resim

İŞTE O MADDELER

11'inci madde; kulübün taşınmazlarının satılması, satın alınması, kiraya verilmesi veya ayni/şahsi haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna süresiz yetki verilmesini kapsıyordu.

12'nci madde; kulüp arazileri üzerinde uzun vadeli kiralama, irtifak hakkı tesisi ve yeni yatırımlar için yönetim kuruluna yetki verilmesini öngörüyordu.

13'üncü madde; şirket, dernek, vakıf kurma; mevcut şirketlere ortak olma; kulüp şirketlerinin hisselerinin halka arz edilmesi veya satılması gibi kritik işlemlerde yönetim kuruluna geniş hareket alanı tanıyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hakkari'deki bal kabağı, görenleri şaşkına çevirdi: Ülkenin en büyüğü!Mal varlığı tartışma konusuydu! Sırrı Süreyya Önder'in bıraktığı mirası kızı açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çağdaş Atan'a 2 yıl sonra kötü haber: Milyonlarca lira ceza ödeyecek - Sporİki yıl sonra karar! Milyonlarca lira ceza, faiz de işliyorBurak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Kim olduğunu canlı yayında açıkladı - SporTelefonuna mesaj geldi! Sürpriz ismi canlı yayında açıkladıFenerbahçe'nin imzası harekete geçirdi: Galatasaray'dan 4,9 milyar TL'lik anlaşma - SporGalatasaray'dan 4,9 milyar TL'lik anlaşmaTrabzonspor, şampiyon olduğu sezonun izinde: Yoksa o sezon mu? - SporTrabzonspor, şampiyon olduğu sezonun izinde: Yoksa o sezon mu?Tedesco için asıl sınav başlıyor! - SporTedesco için asıl sınav başlıyor!Galatasaray, devre arası için yeni bir hamle peşinde: Anguissa operasyonu - SporGalatasaray'dan Anguissa operasyonu
Sonraki Haber Yükleniyor...