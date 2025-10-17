Fenerbahçe'de tarihi gün: Aziz Yıldırım'dan Divan Kurulu için karar

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul öncesi Yüksek Divan Kurulu da kritik önem taşıyor. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın, 18 Ekim'de saat 10.30-14.00 saatleri arasında yapılacak toplantıda yer alması bekleniyor.

3 MADDENİN REDDİNDE ETKİLİ OLMUŞTU

Sözcü'de yer alan habere göre; sarı-lacivertli kulübün eski başkanının, Divan Kurulu'nda 11, 12 ve 13'üncü maddeler ile ilgili yetki konusunda konuşması yapması da gündemde yer alıyor.

Ali Koç'a karşı yarışan Sadettin Saran'ın başkan seçildiği Olağanüstü Genel Kurul'un ilk günü olan 20 Eylül’de, Aziz Yıldırım’ın da tavsiyesi doğrultusunda söz konusu 3 madde reddedilmişti.

YENİ YETKİ OYLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpte 11, 12 ve 13'üncü maddelerin yetkisi için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 25 Ekim Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

İŞTE O MADDELER

11'inci madde; kulübün taşınmazlarının satılması, satın alınması, kiraya verilmesi veya ayni/şahsi haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna süresiz yetki verilmesini kapsıyordu.

12'nci madde; kulüp arazileri üzerinde uzun vadeli kiralama, irtifak hakkı tesisi ve yeni yatırımlar için yönetim kuruluna yetki verilmesini öngörüyordu.

13'üncü madde; şirket, dernek, vakıf kurma; mevcut şirketlere ortak olma; kulüp şirketlerinin hisselerinin halka arz edilmesi veya satılması gibi kritik işlemlerde yönetim kuruluna geniş hareket alanı tanıyordu.