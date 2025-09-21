Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert tepki: Bu, kulübe yapılmış kötülüktür

Fenerbahçe başkanı ve başkan adayı Ali Koç, konuk olduğu canlı yayında kulüp gündemine ve seçime dair açıklamalarda bulundu.

Habertürk'e konuşan Koç, seçim vaatlerinden ve kulüpte bugüne kadar gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahsetti. Aziz Yıldırım'ın talebi sonrası veto edilen maddelerle ilgili de konuşan Koç, eski başkan Yıldırım'a tepki gösterdi.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dün yaşananlardan sonra kongreye gelmeyi düşünmeyen üyeler, kongreye gelme kararı almışlar. 2018 gibi bir hava var dışarıda. 49 bin kişinin oy kullanma hakkı var ama 35 bin kişi görürüz diye düşünüyorum.

"ŞAMPİYONLUK SÖZÜMÜZ VAR"

7 yıldır verilen bir emek var. Futbolun dışında her şey iyi. Tarihin en yüksek kadrosunu kurduk. Hocamızı seçerken, ilk yılında fark oluşturan bir isim olmasına dikkat ettik. Futbolda pek çok şey değişti. Feyenoord maçında ruh buraya dönecek.

Şampiyonluk sözümüz var, olmazsak sene sonu hesaplaşma. Feyenoord maçındaki ruh geri gelir, bunu kaybetmedik.

"350 MİLYON EUROLUK GELİR"

Mali bağımsızlığa kavuşuyoruz. Kapatılması gereken açıklar var. Bunları kendi imkanlarımızla, destek veren iş insanlarıyla yapıyoruz. Fenerbahçe'nin artık 350 milyon euroluk geliri var. Şampiyon olmak için bütün şartları oluşturduk.

"ALİ KOÇ'A GOL ATACAĞIM DİYE... KULÜBE YAPILMIŞ KÖTÜLÜKTÜR"

Bu maddeleri ilk koyan Aziz Başkan. O tamamen kendi açısından konuyu ele alıyor, kulübün menfaatleri açısından değil. Aziz Başkan sen bunları gündem maddesi yaptın 2013'te ve ondan sonraki bütün genel kurullarda bu maddeler iki dakikada geçti. Vetodan sonra zıplaya zıplaya kutladılar. Neyi kutladığının bile farkında değiller.

Ben Şekip Bey'e de biraz öfkeliyim. "Senin döneminde bu böyle değil miydi?" dedim "Böyleydi" dedi. "Söyle" dedim, çıka çıka söyleyebildiği şey "Seçimi ilgilendirmiyor bu konular". Bu, Ali Koç'a gol atacağım diye kulübe yapılmış kötülüktür.

"NİYE ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERDİK?"

Futbolda niye şampiyonluk sözü verdik? Seçim var diye vermedik. Çünkü artık helvayı yapacak malzemeyi en iyi şekilde oluşturduk. Kurduğumuz kadro, malumunuz, kulüp tarihinin en yüksek bütçeli kadrosu. Bana göre kağıt üzerinde en iyi kadrolardan biri veya en iyisi.