Haaland tarihe geçti, Manchester City farka gitti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde son 3 yılda final oynayan iki takımın Etihad Stadı'ndaki mücadelesinde eşitliği 23. dakikada Phil Foden bozdu. İngiliz oyuncu ceza alanında şık bir vuruşla takımını öne geçirirken, "Devler Ligi"nde de 19. golünü kaydetti.

Maçın başında topa sahip olmadığı bölümlerde de organize hareket eden Alman ekibi, Foden'ın golünden sonra daha fazla boşluk vermeye başlayınca "Gol Makinesi" Haaland, rakibini cezalandırmakta gecikmedi.

ESKİ TAKIMINA ATTI, GOLE SEVİNMEDİ

29. dakikada ceza alanında bomboş pozisyonda kalan Haaland, sert bir vuruşla bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında da gol atmayı başardı. Yıldız futbolcu, eski takımı Dortmund'a attığı golden sonra sevinmedi.

25 yaşındaki Norveçli oyuncu, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon forma giydiği 14 maçta 18 gol atarken sadece ligde Tottenham ve Aston Villa maçlarında sessiz kaldı.

ERLING HAALAND TARİHE GEÇTİ

Erling Haaland, üç farklı kulüpte üst üste beş Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Norveçli oyuncu daha önce Salzburg ve Dortmund formalarıyla da art arda beş maçta rakip fileleri havalandırmıştı.

Foden, 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve ceza alanı çizgisinin hemen önünden kaleci Kobel'i çaresiz bırakan vuruşla takımı adına farkı 3'e çıkardı.

PEP, DOKU'YA TEPKİ GÖSTERDİ

72. dakikada City savunmasının bir anlık boşluğunu iyi değerlendiren ve sağ taraftan gelen Dortmund, Anton ile ilk golünü buldu. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, golde pozisyon hatası yapan Jeremy Doku'ya tepki gösterdi.

Manchester City, 90+1. dakikada Cherki'nin kaleyi karşıdan gören pozisyonda Dortmund savunmasının arasından ağlara gönderdiği topla sahadan 4-1 galip ayrıldı ve bu sezon üçüncü galibiyetini elde etti.