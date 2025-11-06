Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile Rafa Silva arasında soğuk rüzgarlar! Portekizliye sürpriz talip

MURAD TAMER - Al-Ahli kulübü Portekizli için Beşiktaş’ın kapısını çalacak. Portekizli yıldıza, millî futbolcu Merih Demiral’ın da formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli talip oldu. Benfica eski sportif direktörü ve Al-Ahli mevcut sportif direktörü Rui Pedro Braz, Rafa Silva’nın transferi için yoğun mesai harcıyor.

SOĞUK RÜZGARLAR

Beşiktaş yönetimi, teklifin somutlaşması hâlinde Rafa Silva ile de durum değerlendirmesi yaparak kararını verecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı öncesinde, “Rafa Silva’nın performansı beklentimizin altında” sözlerini kullanmıştı. Başkan Serdal Adalı da “Rafa Silva sabah salon antrenmanı yapmam demiş. Hocamız da buna karşı çıkmış” sözleriyle Portekizli yıldız ile Sergen Yalçın arasında soğuk rüzgârlar estiğini açıkça söylemişti.