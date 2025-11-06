Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Alışveriş Günleri ile yüzde 50 indirim fırsatı

Süper Alışveriş Günleri ile yüzde 50 indirim fırsatı

Trendyol, Süper Alışveriş Günleri kampanyasını Türkiye ile birlikte 15 ülkede eş zamanlı olarak başlattı. 

Kullanıcılar 6-11 Kasım arasında gerçekleştirilecek Süper Alışveriş Günleri süresince modadan teknolojiye, ev tekstilinden kişisel bakım ve kozmetiğe kadar birçok kategoride yüzde 50’ye varan indirimlerle alışveriş yapabilecek. Kampanya kapsamında kupon fırsatları, peşin fiyatına 6 ila 12 taksit seçeneği ve “Kazandıran Çark” ile “Kazı Kazan” uygulamaları gibi ek avantajlar sunulacak. Trendyol Plus üyeliği kampanya süresince ilk ay 1 liraya alınabilecek. 

Kampanyaya Türkiye ve yurt dışında 70 bine yakın sosyal medya içerik üreticisi de destek verecek. Şirket, kampanya süresince 20 milyonu yurt dışında olmak üzere toplam 130 milyon ürünü kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Kasım kampanyalarını uluslararası pazarlara geçen yıl ilk defa taşıdıklarını hatırlatan Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan “Kampanya dönemi Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Körfez’e kadar var olduğumuz tüm pazarlarda etkimizi sağlamlaştıracağımız bir dönem olacak” dedi.

