İstanbul’da maliyetler arttı Anadolu’ya fabrika kuruyor 

Ömer Temür / İSTANBUL - Yeni yıla yeni kimlik ve logosuyla girmeye hazırlanan Bolera, yeni fabrika için de arsa arayışına girdi. Bolero ayrıca Comfort Bodywear markasıyla iç giyimde markalaşmayı hedeflerken, İstanbul’dan perakende sektörüne adım atmaya hazırlanıyor.

Gelecek yıl 126 milyon liralık yatırım yapacaklarını açıklayan Bolero Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Çelebi “İstanbul üretim için pahalı bir şehir. Yatırımlarımızı Anadolu’ya kaydıracağız. 5. ve 6. bölgelerde yer bakıyoruz. 10 milyon liralık bir yatırım planlıyoruz. 2026 yılında temel atmayı planlıyoruz. Ayrıca bu yıl İstanbul’daki GES projemizi devreye aldık. Şu an elektriğimizin yüzde 50’sini buradan karşılıyoruz. İkinci GES projemiz muhtemelen Doğu Anadolu Bölgesi’nde olacak” dedi.

Çelebi, yeni yıl ile birlikte ilk mağazalarını İstanbul’da açacaklarını belirterek “İstanbul’da biri Anadolu diğeri Avrupa Yakası’nda olmak üzere iki mağaza açacağız. 2026’nın tamamında 3 yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Baltık ülkelerinde bir markayı satın almak için görüşmelerimiz sürüyor. Bütçenin yarısını markalaşma için harcayacağız. Comfort Bodywear çatısı altında hem yerel hem de global pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz. Hedefimiz yalnızca üretmek değil, güçlü bir marka oluşturmak, yaşam konforunu değer olarak ihraç etmek ve global sahnede kalıcı bir Türk markası olarak yer almak” diye konuştu.

Aylık 6 milyon üretim kapasitesiyle Bolero, Orta Doğu’dan Avrupa’ya uzanan 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Firma, 2026’da 50 ülkeye ulaşmayı ve ihracat gelirlerini yüzde 15 artırmayı hedefliyor.