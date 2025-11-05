Düşüşe kanmayın, zirve için tarih yaklaştı: Gram altında 6 bin TL işareti verildi

Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcının rotasını yeniden sarı madenin geleceğine çevirdi. Uzmanlar, kısa vadeli düşüşlere rağmen altının uzun vadede güçlü seyrini sürdüreceği görüşünde birleşiyor.

CNN Türk'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ise altın fiyatlarındaki son düşüşün iki temel nedene bağlı olduğunu söyledi. Sarı’ya göre, ABD Merkez Bankası Başkanı’nın açıklamaları ve ticaret savaşlarındaki olumlu gelişmeler, altın üzerindeki baskıyı artırdı.

ALTINDAKİ KÖPÜK KALKTI

Sarı, geçtiğimiz hafta ABD’de 25 baz puanlık faiz indirimi yapıldığını ancak aralık ayında yeni bir indirim ihtimalinin zayıfladığını belirterek, “ABD hükümetinin kapalı olması nedeniyle veri akışı sağlıklı değil. Bu da FED’in bir sonraki toplantıda faiz indirimi yapmama ihtimalini güçlendirdi. Bu durum altını baskıladı” dedi.

Ticaret savaşları cephesinde ise Çin ve ABD’den gelen olumlu haberlerin piyasaları rahatlattığını ifade eden Sarı, bu gelişmelerin de altın fiyatlarındaki köpüğün bir kısmını ortadan kaldırdığını söyledi.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK

Ons altın 4 bin doların altına indi. Artık aşağıda 3 bin 900, yukarıda 4 bin 100 dolar seviyelerini takip edeceğiz. Kırılım yönüne göre yeni trend belirlenecek” diyen Sarı, uzun vadede altın için yükseliş beklentilerini koruduklarını vurguladı.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Sarı, gram altın için 5 bin 400–5 bin 500 TL seviyelerinin destek, 5 bin 700 TL’nin üzerinin ise direnç olduğunu belirtti.

İÇ PİYASADA ALTIN SATIŞLARI HAREKETLENDİ

Son haftalarda iç piyasada altın satışlarının arttığını belirten Sarı, “Ocak ayında ÖTV’nin yükselebileceği beklentisiyle, özellikle araç almak isteyenler altınlarını bozduruyor. Elinde uzun süredir altın bulunduranlar zaten ciddi kazanç sağladı. Bu nedenle bir kısmı ev veya araç alımında değerlendiriyor” dedi.

GRAM ALTIN İÇİN REKOR BEKLENTİ

Yıl sonuna ilişkin beklentisini de paylaşan Şirin Sarı, “Ons altında yeniden 4 bin 100 doların üzerine çıkış olursa, yeni rekorlar görülebilir. Bu da gram altının 6 bin TL’ye doğru yükselmesini sağlayabilir” ifadelerini kullandı.