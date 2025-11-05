Çeyrek altın zirveden 1.000 lira düştü! Fiyatlar ‘gram gram’ eridi…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Altın fiyatlarında son günlerde beklentilerin terse dönmesiyle birlikte başlayan zayıf görünüm devam ediyor. Küresel piyasalarda ons fiyatı dünkü işlemlerde %-1,74 değer kaybetti ve 3.932 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü ilk işlemlerde ons fiyatında 3.950 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

İç piyasalara bakıldığında spotta işlem gören 5 Kasım 2025 gram altın fiyatı (TSİ 06:00 itibarıyla) 5.350 TL’den güne başlıyor.

KAPALIÇARŞI’DA FİYATLAR

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 5.540 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.035 TL’den gerçekleşiyor.

Fiziki piyasada çeyrek altın satış fiyatı geçen ayki işlemlerde 10.200 TL seviyesine kadar yükselerek rekor kırmıştı. Son fiyatlamalar itibarıyla çeyrek altın fiyatında zirveden gerçekleşen düşüşün boyutu 1.000 lirayı da aştı.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

FED Başkanı Jerome Powell'ın geçen ayki faiz indiriminin “yılın son indirimi olabileceğini” ima etmesinin ardından; dün de 3 FED üyesi, aralık ayındaki son toplantı için “para politikasında yeni bir gevşeme” adımına şüpheli yaklaştı. Bu gelişmeler piyasalarda da, FED’den 10 Aralık toplantısında faiz indirimi beklentilerinin gerilemesinde sebep oldu. Dolar endeksinin 3 ay sonra 100 seviyesini aşması, kıymetli metallerde de satış baskısını artırdı.

TİCARET SAVAŞLARI VE ÇİN

Öte yandan ABD ve Çin'in geçen hafta ticaret engellerini azaltma konusunda anlaşmaya varması da piyasalarda gümrük savaşlarından kaynaklanan endişeleri gidererek “güvenli liman” talebini azalttı. Bu arada Çin'in, altın satışlarına uzun süredir devam eden vergi teşvikini sona erdirme hamlesinin de ülkede külçe talebini azaltmasından endişe ediliyor. Bu gelişme de altın fiyatları üzerinde stresi artırdı.