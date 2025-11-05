Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Zohran Mamdani, New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu

Zohran Mamdani, New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Zohran Mamdani, New York&#039;un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu
New York, Müslüman, Belediye Başkanı, Seçim, Demokrat Parti, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

New York’un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, AP'nin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,6'sını alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu

ABD’nin New York kentinde yapılan belediye başkanlığı seçiminde Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 50,6’sını alarak kentin ilk Müslüman belediye başkanı oldu.

"TARİHİ BİR ZAFER"

Associated Press’in (AP) açıkladığı ilk sonuçlara göre, açılan sandıkların yüzde 83’ü sayıldı. Mamdani, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark atarak seçimi önde tamamladı.

Cuomo oyların yüzde 41,4’ünü, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,3’ünü aldı.

34 yaşındaki Mamdani, böylece “New York’un ilk Müslüman belediye başkanı” unvanını kazanarak ABD siyasetinde tarihi bir dönüm noktasına imza attı.

"DEMOKRATLAR 3 EYALETTE DE ÖNDE"

New Jersey eyaletinde yapılan valilik seçiminde Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill, oyların yüzde 57’sini alarak Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli’yi geride bıraktı.

Virginia’da ise Demokrat aday Abigail Spanberger yüzde 56,1 oy oranıyla valilik yarışını önde tamamlarken, Cumhuriyetçi rakibi Winsome Earle-Sears yüzde 43,7’de kaldı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
