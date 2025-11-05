ABD'de Muhammed Ali Havalimanı yakınlarında uçak düştü! Bölgeden alevler yükseliyor

ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentindeki Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı (SDF) yakınlarında Salı günü bir uçak kazası meydana geldi.

HAVALİMANI KAPATILDI

Havalimanı yetkilileri, kazanın ardından havalimanının geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Havalimanı yetkilileri, ABD'li sosyal medya şirketi X'in platformunda "SDF'de uçak kazası meydana geldi. Şu anda havalimanı kapalıdır. Daha fazla ayrıntı yakında açıklanacaktır" şeklinde bir açıklama yaptı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) "UPS'in 2976 sefer sayılı uçuşu yerel saatle 17:15 civarında düştü" açıklamasında bulunarak uçağın Hawaii'ye giden bir McDonnell Douglas MD-11 olduğunu belirtti.