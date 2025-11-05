Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de Muhammed Ali Havalimanı yakınlarında uçak düştü! Bölgeden alevler yükseliyor

ABD'de Muhammed Ali Havalimanı yakınlarında uçak düştü! Bölgeden alevler yükseliyor

- Güncelleme:
Dünya Haberleri

ABD'nin Kentucky eyaletindeki Louisville Muhammed Ali Havalimanı yakınlarında bir uçak kazası meydana geldiği bildirildi. Kazaya ilişkin can ve mal kaybı için henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentindeki Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı (SDF) yakınlarında Salı günü bir uçak kazası meydana geldi.

ABD'de Muhammed Ali Havalimanı yakınlarında uçak düştü! Bölge kapatıldı - 1. Resim

HAVALİMANI KAPATILDI

Havalimanı yetkilileri, kazanın ardından havalimanının geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

ABD'de Muhammed Ali Havalimanı yakınlarında uçak düştü! Bölge kapatıldı - 2. Resim

Havalimanı yetkilileri, ABD'li sosyal medya şirketi X'in platformunda "SDF'de uçak kazası meydana geldi. Şu anda havalimanı kapalıdır. Daha fazla ayrıntı yakında açıklanacaktır" şeklinde bir açıklama yaptı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) "UPS'in 2976 sefer sayılı uçuşu yerel saatle 17:15 civarında düştü" açıklamasında bulunarak uçağın Hawaii'ye giden bir McDonnell Douglas MD-11 olduğunu belirtti.

