ABD'deki seçimlerde bomba alarmı! Oy verme merkezleri kapatıldı

ABD’nin New Jersey eyaletinde düzenlenen vali seçimi sırasında yapılan bomba ihbarları nedeniyle bazı oy verme merkezleri kapatıldı.

ABD’nin New Jersey eyaletinde halk yeni valiyi seçmek için sandık başına gitti. Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill ve Cumhuriyetçi Parti adayı Jack Ciattarelli arasındaki seçim yarışında oy verme işlemi devam ederken, e-posta yoluyla çok sayıda bomba ihbarı yapılması paniğe neden oldu. Bomba ihbarlarının yapıldığı Paterson, Bergen, Essex, Mercer, Middlesex, Monmouth, Ocean ve Passaic bölgelerinde bazı oy kullanma merkezleri geçici olarak kapatıldı ya da başka bölgelere taşındı.

Eyalet Başsavcılığı, güvenlik güçlerinin "her ihtimale karşı" müdahalede bulunduğunu açıkladı. New Jersey Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sabah erken saatlerde kolluk kuvvetleri, e-posta yoluyla gelen tehditlere hızlı şekilde cevap verdi. Oy verme yerlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm adımlar atıldı" ifadeleri kullanıldı.

Polis ekipleri, tehdit alınan tüm merkezlerde inceleme yaptı ve bazı noktalarda oy verme işlemlerine kısa süreli ara verildi. Bazı merkezler yeniden açılırken, diğerleri için seçmenler yakındaki alternatif merkezlere yönlendirildi.

TEHDİTLER ASILSIZ ÇIKTI

Newark Polisi, sahte bomba tehdidi içeren e-postaların kaynağını araştırdıklarını belirtti. Gotthard Caddesi’ndeki bir tehdit "asılsız" olarak değerlendirildi. Newark’ta hiçbir oy verme noktasının kapalı olmadığı bildirildi.

"TEHDİTLERİ ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ"

Paterson’da ise 10 No’lu Okul önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Belediye Başkanı Andre Sayegh, "Tehditleri çok ciddiye alıyoruz. Oy kullanma merkezlerini derhal boşalttık. Ancak şu anda tüm merkezler güvenli ve seçmenlerin erişimine açık" dedi.

MERCER COUNTY'DE KÖPEKLİ ARAMA YAPILDI

Mercer County’de sabah saat 05.00 sıralarında Gladstone Caddesi’ndeki Hedgepeth William İlkokulu’na yapılan bomba ihbarı da asılsız çıktı. Polis köpekleriyle yapılan aramada herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Aynı ilçede Ewing Lisesi’nin de benzer bir tehdit aldığı bildirildi.

New Jersey genelinde gün boyunca süren güvenlik operasyonlarının ardından birçok merkez yeniden açıldı. Bomba tehditleri ile alakalı FBI ve eyalet polisi ortak bir soruşturma başlattı. Seçim yetkilileri, olayların oylama sürecine ciddi bir etkisi olmadığını, katılımın planlandığı şekilde sürdüğünü belirtti.