ABD’de bütçe krizi nedeniyle hükümetin kapanma süreci 33. gününe girerken, milyonlarca Amerikalı gıda ve sağlık yardımlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Taraflar uzlaşmaya varamazken, kriz ülke tarihinin en uzun hükümet kapanması olma yolunda ilerliyor. Yüz binlerce federal çalışan maaşlarını alamıyor. Ayrıca dün açıklanan verilere göre ABD'nin borcu 38 trilyon dolar ile tarihi seviyeyi aştı

ABD’de Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki bütçe krizi, hükümetin kapanma sürecini ülke tarihinin en uzunu haline getirmek üzere.

Taraflar arasındaki müzakereler tıkanırken, milyonlarca Amerikalının gıda yardımı ve sağlık sigortası sübvansiyonlarını kaybetme riski artıyor.

Borçlar rekor kırmıştı, yenileri gelebilir! ABD'de tarihin en uzun hükümet krizi kapıda - 1. Resim

SORUMLUSU HANGİ TARAF?

Donald Trump, "Demokratların siyasi baskı kurmasına izin vermeyeceğini" belirterek, Sağlık Reformu (Affordable Care Act) kapsamında sona ermek üzere olan sağlık sübvansiyonlarının uzatılması için yapılacak görüşmelere hükümet yeniden açılmadan katılmayacağını söyledi.

Trump, CBS kanalına verdiği demeçte, "Demokratlar yolunu kaybetti. Sonunda bizimle anlaşmak zorunda kalacaklar. Eğer oy vermezlerse bu onların sorunu" ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca, Cumhuriyetçi liderlere Senato’da 60 oy şartı getiren "filibuste" kuralını kaldırma çağrısını yineledi.

Senato’daki Demokratlar ise hükümetin yeniden açılması için 13 kez oylama yapılmasına rağmen, Trump ve Cumhuriyetçilerin masaya oturmadığını savunuyor. Kamuoyu yoklamaları, krizin sorumlusu olarak Cumhuriyetçileri gösterenlerin oranının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Borçlar rekor kırmıştı, yenileri gelebilir! ABD'de tarihin en uzun hükümet krizi kapıda - 2. Resim

MAAŞLAR ALINAMIYOR

İngiltere merkezli 'Metro' haber sitesinden edinilen bilgilere göre hükümetin kapanmasının 33. güne girdiği belirtilirken, yüz binlerce federal çalışan, hava trafik kontrolörleri dahil, maaşlarını alamıyor. Yaklaşık 42 milyon Amerikalı, federal gıda yardımlarının kesilmesinden endişe ediyor.

ABD tarihinde en uzun hükümet kapanması 2019’da, yine Trump döneminde, Meksika sınırına duvar inşası için talep edilen fon nedeniyle yaşanmıştı.

Hükümetin kapanması, Kongre’nin yeni bütçe üzerinde anlaşamaması durumunda "zorunlu olmayan" federal hizmetlerin durdurulması ve çok sayıda kamu çalışanının ücretsiz izne çıkarılması anlamına geliyor.

ABD'DE REKOR BORÇ!

ABD'nin 2 Ağustos tarihinde ulaştığı rekor seviye olan 37 trilyon dolar düzeyindeki kamu borcu, 82 gün içerisinde 1 trilyon dolar daha arttı. Toplam borç 22 Ekim itibarıyla 38 trilyon dolar seviyesini aştı.

Kaynak: Dış Haberler

