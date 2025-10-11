Trump'tan kapanma krizine sert eleştiri! "Demokratlar yüzünden ABD askeri maaş alamayacak"

ABD'de hükümetin kapalı kalmasına yönelik gerginlik devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanması nedeniyle ABD askerlerinin 15 Ekim tarihinde maaş ödemelerinin yapılamaması riskiyle karşı karşıya olunduğunu belirtti.

"HÜKÜMET DERHAL AÇILMALI"

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Senatosu Demokrat Parti Azınlık Lideri Chuck Schumer'i hedef alarak, "Schumer yakın zamanda, ‘radikal sol kapanmasında her şeyin günden güne daha iyiye gittiğini' söyledi. Buna katılmıyorum. Eğer harekete geçmezsek ‘lider' Schumer ve Demokratlar yüzünden askerlerimiz 15 Ekim'de hakları olan maaşlarını alamayacaklar. İşte bu yüzden Başkomutan yetkimi kullanarak, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'i mümkün olan bütün kaynaklardan faydalanarak askerlerimizin maaşlarının ödendiğinden emin olunmasıyla görevlendiriyorum. Demokratların bu tehlikeli hükümet kapatma faaliyetiyle ordumuzu ve ülkemizin bütün güvenliğini rehin tutmasına izin vermeyeceğim. Radikal solcu Demokratlar derhal hükümeti açmalı. Ardından sağlık hizmetleri ile onların çökertmek istedikleri diğer birçok konuyu ele almak için birlikte çalışabiliriz" ifadelerini kullandı.

"ABD SAVAŞ BAKANLIĞI"

Trump'ın adını değiştirmek istediği ABD Savunma Bakanlığı için "ABD Savaş Bakanlığı" ifadesini kullanması dikkat çekti. Trump geçtiğimiz ay söz konusu değişikliği öngören kararnameyi imzalamıştı.

Ancak, değişikliğin resmi olarak yürürlüğe girmesi için kararın hala ABD Kongresi'nin onayını alması gerekiyor.

HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?

ABD'de federal hükümeti finanse edecek bütçe yasası yeni mali yıl başlamadan önce çıkarılamadığında hükümetin kapanması (government shutdown) meydana geliyor.

Kapanma sırasında federal hükümet, ajans faaliyetlerini ve hizmetleri kısıyor, önemsiz operasyonları durduruyor, önemsiz çalışanları geçici izne gönderiyor ve yalnızca insan hayatını veya mülkünü koruyan departmanlarda kritik personeli görevlendiriyor.

1980’den bu yana bütçe açıkları nedeniyle kapanmalar yaşanıyor; o yıl Adalet Bakanı Benjamin Civiletti’nin yasal görüşü, bütçe yasası çıkarılmadığında kapanmanın zorunlu olduğunu belirtti. 1990’dan itibaren ise birkaç saatten uzun süren tüm bütçe boşlukları hükümetin kapanmasına yol açıyor. Ekim 2025 itibarıyla 11 kez yaşanan bütçe açığı federal çalışanların geçici izne çıkarılmasına neden oldu.