ABD’de hükümetin kapanması krizi! 750 bin personel geçici izne gönderilebilir

ABD’de hükümetin kapanması krizi gelecek haftaya sarkıyor.

BÜTÇE TASARISI BİR KEZ DAHA REDDEDİLDİ

Senato, Cuma günü ABD Başkanı Trump’ın Cumhuriyetçiler tarafından sunulan bütçe tasarısını dördüncü kez reddetti.

Çarşamba gününden bu yana federal kurumların ödeneksiz kalması nedeniyle birçok kamu hizmeti durma noktasına geldi.

750 BİN PERSONEL 'ÜCRETSİZ' İZNE ÇIKABİLİR

Washington Anıtı gibi turistik alanlar kapandı, istihdam verileri ertelendi ve bazı resmi internet siteleri kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne gönderilmesi bekleniyor.

Krizin merkezinde, Demokratların süresi dolmak üzere olan sağlık yardımlarının uzatılması talebi bulunuyor. Cumhuriyetçiler ise bu talebe cevap vermedi. Demokratlar, Trump’ın desteklediği geçici bütçe teklifini engelleyerek taleplerini kabul ettirmeye çalışıyor. Beyaz Saray, Demokratların tutumunu “ülkeye kasıtlı sabotaj” olarak nitelendirdi.

Cumhuriyetçi Senato Lideri John Thune, muhalefetten bazı isimlerin hafta sonu boyunca fikir değiştirebileceğini umduklarını söyledi. Ancak Başkan Trump, Demokratlara baskıyı artırmak için binlerce çalışanın işten çıkarılabileceğini ve sosyal yardımların kısıtlanabileceğini gündeme getirdi.

Bu süreçte hükümet kurumlarının, kapanmanın sorumlusu olarak Demokratları işaret eden ifadeler kullandığı iddiaları da tartışma meydana getirdi.

The New York Times’ın haberine göre, Eğitim Bakanlığı çalışanlarının e-posta mesajları izinsiz değiştirilerek Demokratların suçlandığı belirtildi.

Öte yandan, Trump’ın bütçe direktörü Russ Vought’un önümüzdeki hafta Cumhuriyetçi senatörleri bilgilendirmesi, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’ın da Trump ile görüşerek işten çıkarma planlarını değerlendirmesi bekleniyor. Johnson, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer’i “2028 seçimleri için sol kanat aktivistlere mesaj vermek adına krizi tırmandırmakla” suçladı.

'HÜKÜMETİN KAPANMASI' NE DEMEK?

ABD'de federal hükümeti finanse edecek bütçe yasası yeni mali yıl başlamadan önce çıkarılamadığında hükümetin kapanması (government shutdown) meydana geliyor.

Kapanma sırasında federal hükümet, ajans faaliyetlerini ve hizmetleri kısıyor, önemsiz operasyonları durduruyor, önemsiz çalışanları geçici izne gönderiyor ve yalnızca insan hayatını veya mülkünü koruyan departmanlarda kritik personeli görevlendiriyor.

1980’den bu yana bütçe açıkları nedeniyle kapanmalar yaşanıyor; o yıl Adalet Bakanı Benjamin Civiletti’nin yasal görüşü, bütçe yasası çıkarılmadığında kapanmanın zorunlu olduğunu belirtti. 1990’dan itibaren ise birkaç saatten uzun süren tüm bütçe boşlukları hükümetin kapanmasına yol açıyor. Ekim 2025 itibarıyla 11 kez yaşanan bütçe açığı federal çalışanların geçici izne çıkarılmasına neden oldu.