ABD'de rekor satış, Avrupa'da Çin'in ile kıyasıya rekabet! Elon Musk vergi teşvikleriyle kazanıyor

Tesla’nın üçüncü çeyrek araç teslimatları, Wall Street tahminlerini geride bıraktı.

Şirketin satışlarındaki artış, ABD’li elektrikli araç alıcılarının eylül sonunda sona eren vergi teşviklerinden yararlanmak için araçlarını son anda satın alma çabalarından kaynaklandı.

Reuters'dan edinilen bilgilere göre, Elon Musk’ın liderliğindeki otomobil üreticisi, söz konusu vergi kredilerinin sona ereceğini sık sık gündeme getirerek bunu indirim ve finansman kampanyalarıyla satış ve kiralamaları artırmak için kullandı.

Buna rağmen, 7 bin 500 dolarlık federal vergi kredisinin kaldırılmasının ardından önümüzdeki çeyreklerde satışların yavaşlayacağı endişeleri şirketin hisselerine yansıdı.

Tesla’nın hisseleri Perşembe sabahı işlemlerinde yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

Tesla, üçüncü çeyrekte 497 bin 99 araç teslim ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4’lük artış kaydetti. Şirket, bu teslimatların 481 bin 166’sının Model 3 sedan ve Model Y crossover’dan oluştuğunu açıkladı. Rakam, Wall Street tahminlerinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Morningstar kıdemli hisse senedi analisti Seth Goldstein, “Üçüncü çeyrek güçlü geçti ancak dördüncü çeyrekte satışların ABD’deki vergi teşviklerinin sona ermesi nedeniyle yılın ilk yarısıyla paralel şekilde düşüş göstermesini bekliyoruz” dedi.

AVRUPA'DA DARALMA

Tesla’nın Avrupa satışları, özellikle rakiplerin hibrit modelleri agresif biçimde öne çıkarması ve Çinli elektrikli araç üreticilerinin pazarda güç kazanması nedeniyle zayıf seyretti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre şirketin Avrupa ve İngiltere dahil satışları ağustosta yıllık bazda yüzde 22,5 düşerek pazar payını 1,5’e geriletti.

2025 HEDEFİ ZORA GİRDİ

Şirketin 2025 yılı toplam teslimat hedefi 1,61 milyon adet olarak öngörülüyor.

2024’e kıyasla yaklaşık yüzde 10 daha düşük bir rakama işaret ediliyor. Tesla’nın bu hedefi yakalayabilmesi için yılın son çeyreğinde 389 bin 498 araç teslim etmesi gerekiyor.

ÇİN PAZARINDA YENİ MODEL

Eylül ayında Çin’de uzun dingil mesafesine sahip, altı koltuklu aile odaklı Model Y L teslimatları başladı.

Şirket, bu modelin dünyanın en büyük elektrikli araç pazarında talebi artırmasını bekliyor.

RİVİAN DA TESLİMAT HEDEFİNİ GÜNCELLEDİ

Tesla’nın rakiplerinden Rivian, yıllık teslimat öngörüsünü aşağı yönlü revize etti. Ancak üçüncü çeyrekteki teslimatları, vergi teşviklerinden yararlanmak isteyen alıcıların yoğun ilgisi sayesinde beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

MUSK'IN SERVETİ 500 MİLYAR DOLARI AŞTI

Tesla hisselerindeki artış, Elon Musk’ın servetini 500 milyar doların üzerine taşıdı. Bu gelişme, Musk’ı yeniden dünyanın en zengin kişisi konumuna getirdi. Yıl başından bu yana Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 14 değer kazandı.

Şirket yönetim kurulu, Musk’a performans ve değerleme hedeflerinin tutturulması halinde yaklaşık yüzde 12’lik ek hisse verecek bir “rekor büyüklükte CEO ödül paketi”ni oylamaya sunmayı planlıyor. Analistler, bu paketin Musk’ı Tesla’nın büyümesine odaklanmaya teşvik edeceğini belirtiyor.

DAHA UCUZ MODELLER YOLDA

Tesla, ABD’de düşük maliyetli Model Y’nin piyasaya çıkışını birkaç ay erteledi. Şirket, bu modeli ilerleyen dönemde Çin ve Avrupa’da üretmeyi planlıyor. Analistlere göre, vergi kredilerinin sona ermesi sonrası oluşacak yavaşlamanın telafi edilmesi, Tesla’nın daha uygun fiyatlı modellerini piyasaya sürmesine bağlı olacak.

Hargreaves Lansdown kıdemli analisti Matt Britzman, “Asıl zorluk bundan sonra başlıyor. Vergi teşviklerinin ardından yaşanacak olası durgunluğun aşılabilmesi için yeni, daha uygun fiyatlı bir model ivmeyi sürdürmede kritik rol oynayacak” dedi.

Yeni Model Y’nin, güncellenmiş versiyona göre yaklaşık yüzde 20 daha düşük maliyetle üretileceği ve 2026’ya kadar ABD’de yılda 250 bin adetlik kapasiteye ulaşabileceği öngörülüyor.