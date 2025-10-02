Pazar yüzde 25 büyüdü! Otomotiv Eylül ayını da rekor satışlarla kapattı 

Ali Çelik- Eylül ayında otomobil satışları % 26.77 artışla 88 bin 274 adet, hafif ticari araç pazarı % 21.66 artarak 22 bin 28 adet olarak gerçekleşirken toplam pazar 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre % 66.5 arttı. Öte yandan Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre % 9.15 oranında artarak 927 bin 647 adet olarak gerçekleşti. Bu sayede yılın ilk 9 ayında gerçekleşen en yüksek satışa ulaşıldı.

ÖTV ARTTI ELEKTRİKLİDE VOLTAJ DÜŞTÜ

Temmuz ayının son haftası gerçekleşen yeni ÖTV düzenlemesi sonrası elektrikli otomobilde ÖTV oranları artmıştı. Bu artış eylül’de temponun düşmesine neden olurken, elektriklilerde büyüme hızı üç haneden iki haneye düştü. Buna rağmen ODMD verilerine göre, Eylül’de elektrikli otomobil satışları % 33.1 artışla 12 bin 706 adete ulaştı. Togg 2 bin 255 adetlik satışla Eylül’de yeniden zirveye çıkarken, Tesla’nın teslimatları 1.664 adette kaldı. İlk 9 ayda ise Tesla 27 bin 420 adetle en çok elektrikli satan marka olurken, Togg 23 bin 325 adetlik T10X satışıyla ikinci sırayı aldı.

EYLÜL AYINDA EN ÇOK SATILAN MODELLER