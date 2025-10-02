Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünyada bu kadar parası olan tek kişi! Elon Musk'ın serveti 500 milyar doları gördü

- Güncelleme:
Tesla'nın kurucusu milyarder Elon Musk, serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi oldu. Forbes'un Milyarderler Listesi'nde Musk'ı, Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg izledi.

Forbes'un gerçek zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre, dün akşam Türkiye saatiyle 22.30 itibarıyla Musk'ın serveti 500 milyar doları gördü. İşlem gününün sonunda ise Musk'ın serveti 499,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

ELON MUSK'IN SERVETİ NEDEN ARTTI?

Musk'ın servetindeki artışta, Tesla hisselerindeki toparlanmanın yanı sıra yapay zeka girişimi xAI ve uzay şirketi SpaceX'in değer kazanması etkili oldu.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kazandı.

ELON MUSK'I ELLISON VE ZUCKERBERG İZLEDİ

Forbes'un Milyarderler Listesi'nde Musk'ı, Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg izledi.

Serveti Ağustos 2020’de 100 milyar doları aşan Musk, Ocak 2021’de yaklaşık 190 milyar dolarlık servetiyle ilk kez dünyanın en zengin kişisi unvanını elde etmişti.

