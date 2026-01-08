Kahramanmaraş Belediyesi'nde AKBEL bünyesinde istihdam edilmek üzere yeni personel alımı süreci başladı. Daimi ve geçici kadrolar için yayımlanan ilanla birlikte başvuru tarihleri ve aranan şartlar merak konusu oldu.

Belediye iştirakinde farklı meslek gruplarını kapsayan geniş kapsamlı bir istihdam süreci hayata geçirildi. İşçi, operatör, şoför, tekniker ve mühendis pozisyonlarının yer aldığı alımda başvurular belirlenen tarihler arasında çevrim içi olarak yapılacak.

AKBEL PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

AKBEL A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek personel alımı için başvurular 6 Ocak 2026 ile 8 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Adayların başvurularını yalnızca internet üzerinden tamamlamaları gerekiyor. Elden, posta ya da farklı yöntemlerle yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

Başvurular, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden oluşturulan online başvuru formu aracılığıyla yapılacak. Adayların yalnızca bir unvan için başvuru yapmasına izin verilecek; birden fazla başvuru yapılması halinde sadece tek başvuru geçerli sayılacak.

AKBEL PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Personel alımında hem daimi hem de geçici pozisyonlar bulunuyor. Beden işçisi, betonarme demircisi, kaynakçı, elektrikçi, asfalt işçisi, operatör, şoför, tekniker ve mühendis gibi toplam 24 farklı unvanda 127 personel istihdam edilecek. Bazı kadrolar için ustalık, kalfalık veya MYK belgesi; operatör ve şoför kadroları için ise ehliyet, SRC ve psikoteknik belgeleri aranıyor.

Adayların 45 yaşını doldurmamış olması, vardiyalı çalışmaya engel sağlık sorununun bulunmaması ve başvurduğu unvana ilişkin en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olması gerekiyor. İş tecrübesi, e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelenecek. Ayrıca bazı geçici kadrolar için erkek olma ve en fazla lise mezunu olma şartı bulunuyor.

BAŞVURU FORMU VE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberle İlgili Daha Fazlası