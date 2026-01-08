TFF 1'inci Lig'de 20'nci hafta heyecanı: İşte maç programı ve hakemler...
TFF 1'inci Lig'de 9 Ocak, 10 Ocak, 11 Ocak ve 12 Ocak tarihlerinde oynanacak maçların programı ve müsabakalarad görev yapacak hakemler belli oldu.
- 20'nci hafta maçları 9-12 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
- TFF, maç programını ve hakemleri açıkladı.
Trendyol 1'inci Lig'de 20'nci haftanın perdesi 9 Ocak Cuma günü açılacak. Haftanın açılış karşılaşmasında İmaj Altyapı Vanspor, sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Van Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 14.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre; ligde 20'nci haftanın programı şöyle:
9 Ocak Cuma
14.30 İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor (Van Atatürk) Reşat Onur Coşkunses
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK (Diyarbakır) Davut Dakul Çelik
10 Ocak Cumartesi
13.30 Serikspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor) Süleyman Bahadır
16.00 Adana Demirspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana) Berkay Erdemir
19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk) Muhammet Ali Metoğlu
11 Ocak Pazar
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor (Aktepe) Asen Albayrak
13.30 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş) Alper Akarsu
16.00 Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK (BG Grup 4 Eylül) Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK (Pendik) Direnç Tonusluoğlu
12 Ocak Pazartesi
20.00 Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs) Ali Yılmaz