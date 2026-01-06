TFF 1'inci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, son olarak Boluspor forması giyen 28 yaşındaki golcü Florent Hasani ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Trendyol 1'inci Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Boluspor forması giyen profesyonel futbolcu Florent Hasani ile 1,5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalamıştır. Transferimizin kulübümüze, oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, formamız altında mücadele edecek oyuncumuza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

GOL KRALLIĞINDA İKİNCİ SIRADA

Boluspor formasıyla bu sezon çıktığı 18 maçta attığı 14 gol ile Amedspor'dan Mbaye Diagne'nin ardından gol krallığında ikinci sırayı alan Florent Hasani, Amedspor'un Antalya’daki devre arası kampına katıldı.

