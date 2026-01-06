İhlas Haber Ajansı
Amedspor transferi açıkladı: 1,5 yıllık sözleşme imzalandı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, son olarak Boluspor forması giyen 28 yaşındaki golcü Florent Hasani ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Özetle
Kaydet
Spor 4 saat önce
Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor'dan golcü futbolcu Florent Hasani ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Amed Sportif Faaliyetler, Bolusporlu Florent Hasani'yi transfer etti.
- Hasani ile 1,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.
- Florent Hasani, bu sezon 18 maçta attığı 14 golle gol krallığında ikinci sırada yer alıyor.
Trendyol 1'inci Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Boluspor forması giyen profesyonel futbolcu Florent Hasani ile 1,5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalamıştır. Transferimizin kulübümüze, oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, formamız altında mücadele edecek oyuncumuza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
GOL KRALLIĞINDA İKİNCİ SIRADA
Boluspor formasıyla bu sezon çıktığı 18 maçta attığı 14 gol ile Amedspor'dan Mbaye Diagne'nin ardından gol krallığında ikinci sırayı alan Florent Hasani, Amedspor'un Antalya’daki devre arası kampına katıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Süper Lig ekibinde ilk ayrılık: Yeni adresi TFF 1'inci Lig oldu
Bizi Takip Edin
YORUMLAR