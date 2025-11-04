ABD’den Gazze için yeni plan! 'Türkiye'nin kararı BM’ye bağlı'

ABD, Gazze'de uluslararası bir güvenlik gücü oluşturulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne iki yıllık yetki içeren bir karar taslağı sundu.

Axios’un ulaştığı taslağa göre, söz konusu birim Gazze’de güvenliği sağlamak ve bölgeyi yönetmek için geniş yetkilere sahip olacak.

GÜÇLÜ YETKİLERE SAHİP ULUSLARARASI BİRLİK

Karar taslağı, "Hassas ama gizli olmayan" ibaresiyle tanımlanıyor. Buna göre ABD ve katılımcı ülkeler, Gazze’nin güvenliğini 2027 sonuna kadar üstlenecek ve gerekirse süre uzatılabilecek.

OCAK AYI KRİTİK

ABD’li yetkili, taslağın önümüzdeki günlerde Güvenlik Konseyi’nde müzakere edileceğini ve oylamanın ardından Ocak ayına kadar Gazze’ye ilk birliklerin gönderilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"BARIŞ GÜCÜ DEĞİL, UYGULAMA GÜCÜ"

ABD’li yetkililere göre, kurulacak Uluslararası Güvenlik Gücü (ISF) klasik bir barış gücü olmayacak. Gazze’nin İsrail ve Mısır sınırlarında güvenliği sağlamak, sivilleri korumak, insani yardım koridorlarını güvence altına almak ve yeni bir Filistin polis gücü oluşturmakla görevli olacak.

Taslakta, ISF’nin "Gazze Şeridi’nin askerden arındırılmasını sağlamak, silahlı grupların silahlarını kalıcı olarak imha etmek ve saldırı altyapısının yeniden inşasını önlemek"le yükümlü olacağına değinildi.

GAZZE İÇİN "BARIŞ KURULU" PLANI

ISF, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık edeceğini açıkladığı "Gazze Barış Kurulu" ile koordineli çalışacak. Taslağa göre bu kurul en az 2027 sonuna kadar görevde kalacak. Barış Kurulu, Gazze'nin yeniden inşası ve yönetiminde geçici bir otorite olarak görev yapacak.

Kurul, Filistinli teknokratlardan oluşan bir komiteyi denetleyecek ve bu komite Gazze’nin kamu hizmetleri ve idari işleyişinden sorumlu olacak. Yardımlar ise BM, Kızıl Haç ve Kızılay gibi kuruluşlar aracılığıyla sağlanacak.

KATILMAYA İSTEKLİ ÜLKELER

Axios’un aktardığına göre, Endonezya, Azerbaycan, Mısır ve Türkiye bu uluslararası güce asker göndermeye istekli olduklarını açıkladı.

Taslakta yer alan ifadeye göre, ISF “Barış Kurulu’nun kabul edeceği birleşik komuta” altında konuşlandırılacak ve tüm operasyonlar “Mısır ve İsrail ile yakın istişare içinde” yürütülecek.

YENİ GEÇİŞ DÖNEMİ

Diğer yandan karara göre ISF, İsrail’in Gazze’den kademeli olarak çekileceği geçiş sürecinde güvenliği devralacak. Bu dönemde Filistin Yönetimi’nin yeniden yapılanma reformlarını tamamlaması ve Gazze’nin idaresini üstlenmesi hedefleniyor.