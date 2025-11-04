ABD’den Gazze için yeni plan! 'Türkiye'nin kararı BM’ye bağlı'
Gazze için yeni dönem başlıyor. Washington yönetimi, Gazze’de uluslararası bir güvenlik gücü oluşturulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne iki yıllık yetki içeren karar taslağı sundu. Axios’un ulaştığı belgeye göre, “barış gücü” değil “uygulama gücü” olarak tanımlanan birim, Gazze’nin güvenliğini sağlamak ve bölgeyi yönetmekle görevlendirilecek. Türkiye ise asker gönderme kararının yalnızca BM Güvenlik Konseyi’nin alacağı karara göre şekilleneceğini açıkladı.
ABD, Gazze'de uluslararası bir güvenlik gücü oluşturulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne iki yıllık yetki içeren bir karar taslağı sundu.
Axios’un ulaştığı taslağa göre, söz konusu birim Gazze’de güvenliği sağlamak ve bölgeyi yönetmek için geniş yetkilere sahip olacak.
GÜÇLÜ YETKİLERE SAHİP ULUSLARARASI BİRLİK
Karar taslağı, "Hassas ama gizli olmayan" ibaresiyle tanımlanıyor. Buna göre ABD ve katılımcı ülkeler, Gazze’nin güvenliğini 2027 sonuna kadar üstlenecek ve gerekirse süre uzatılabilecek.
OCAK AYI KRİTİK
ABD’li yetkili, taslağın önümüzdeki günlerde Güvenlik Konseyi’nde müzakere edileceğini ve oylamanın ardından Ocak ayına kadar Gazze’ye ilk birliklerin gönderilmesinin hedeflendiğini söyledi.
"BARIŞ GÜCÜ DEĞİL, UYGULAMA GÜCÜ"
ABD’li yetkililere göre, kurulacak Uluslararası Güvenlik Gücü (ISF) klasik bir barış gücü olmayacak. Gazze’nin İsrail ve Mısır sınırlarında güvenliği sağlamak, sivilleri korumak, insani yardım koridorlarını güvence altına almak ve yeni bir Filistin polis gücü oluşturmakla görevli olacak.
Taslakta, ISF’nin "Gazze Şeridi’nin askerden arındırılmasını sağlamak, silahlı grupların silahlarını kalıcı olarak imha etmek ve saldırı altyapısının yeniden inşasını önlemek"le yükümlü olacağına değinildi.
GAZZE İÇİN "BARIŞ KURULU" PLANI
ISF, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık edeceğini açıkladığı "Gazze Barış Kurulu" ile koordineli çalışacak. Taslağa göre bu kurul en az 2027 sonuna kadar görevde kalacak. Barış Kurulu, Gazze'nin yeniden inşası ve yönetiminde geçici bir otorite olarak görev yapacak.
Kurul, Filistinli teknokratlardan oluşan bir komiteyi denetleyecek ve bu komite Gazze’nin kamu hizmetleri ve idari işleyişinden sorumlu olacak. Yardımlar ise BM, Kızıl Haç ve Kızılay gibi kuruluşlar aracılığıyla sağlanacak.
KATILMAYA İSTEKLİ ÜLKELER
Axios’un aktardığına göre, Endonezya, Azerbaycan, Mısır ve Türkiye bu uluslararası güce asker göndermeye istekli olduklarını açıkladı.
Taslakta yer alan ifadeye göre, ISF “Barış Kurulu’nun kabul edeceği birleşik komuta” altında konuşlandırılacak ve tüm operasyonlar “Mısır ve İsrail ile yakın istişare içinde” yürütülecek.
YENİ GEÇİŞ DÖNEMİ
Diğer yandan karara göre ISF, İsrail’in Gazze’den kademeli olarak çekileceği geçiş sürecinde güvenliği devralacak. Bu dönemde Filistin Yönetimi’nin yeniden yapılanma reformlarını tamamlaması ve Gazze’nin idaresini üstlenmesi hedefleniyor.
FİDAN: GAZZE'YE ASKER GÖNDERME KARARI BM ONAYINA BAĞLI OLACAK
Türkiye, ülkelerin Gazze'ye asker gönderilmesine ilişkin kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin alacağı karara göre verecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları ile BAE ve Katar temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
"KARAR BMGK'NIN İÇERİĞİNE BAĞLI"
Fidan, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Görüştüğümüz ülkeler şunu söyledi: BM Güvenlik Konseyi'nden beklenen kararın içeriğine göre asker gönderip göndermeyeceklerine karar verecekler" dedi.
Bakan, ülkelerin vurguladığı temel konunun, yetki ve meşruiyeti BMGK kararıyla tanımlanan bir uluslararası gücün kurulması olduğunu belirtti.
"YETKİ İLKELERE AYKIRIYSA KATILIM ZOR OLUR"
Fidan, "Ülkeler, büyük ölçüde uluslararası istikrar gücünün yetki ve görevlerine göre karar verecekler. Yetki, kendi ilke ve politikalarıyla çelişirse asker göndermelerinin zor olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE BARIŞ İÇİN FEDAKARLIĞA HAZIR"
Türkiye’nin barış için adım atmaya hazır olduğunu vurgulayan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının bu iradeyi açıkça ortaya koyduğunu söyledi.
"Ancak, ortaya çıkacak belgelerin ve çerçevenin bizim destekleyebileceğimiz nitelikte olması da önemlidir. Bu nedenle diplomatik temaslarımız ve çabalarımız devam ediyor" dedi.