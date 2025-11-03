Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail ordusu Suriye'nin köylerine girdi! Kuneytra'da sınır ihlalleri durulmuyor

İsrail ordusu Suriye'nin köylerine girdi! Kuneytra'da sınır ihlalleri durulmuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail ordusu Suriye&#039;nin köylerine girdi! Kuneytra&#039;da sınır ihlalleri durulmuyor
İsrail, Suriye, Sınır İhlali, Gazze, Ateşkes, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından bölgeden çekilen İsrail ordusu Suriye'ye yönelik ihlallerine devam ediyor. İsrail askerleri 11 askeri araç ile 4 tanktan oluşan konvoy ile Suriye'nin güneybatısında yer alan Kuneytra ilinin köylerine baskın düzenledi.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneybatısında yer alan Kuneytra ili kırsalındaki ihlalleri devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, iki konvoy halinde 11 askeri araç ile 4 tanktan oluşan İsrail güçleri, Kuneytra kırsalındaki Acref, El-Müşeyrife ile Um Batne köylerine girdi.

İsrail askerleri, bazı evlerde hukuksuz arama yaptıktan sonra bölgeden çekildi.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine saldırılar düzenlerken eş zamanlı olarak Kuneytra'da 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

İsrail ordusu Suriye'nin köylerine girdi! Kuneytra'da sınır ihlalleri durulmuyor - 1. Resim

İSRAİL'İN İHLALLERİ DURULMUYOR 

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun, Suriye’ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400’ü aşkın baskın yaptığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Fransa uyandı, 'Türkiye rekorlarla yükseliyor' raporu geldi! "Son 10 yılda çarpıcı ilerleme!"Kantinden alıp yedikleri döner hastanelik etti! Tekirdağ'da 11 öğrencide zehirlenme şüphesi
