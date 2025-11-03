İsrail ordusu Suriye'nin köylerine girdi! Kuneytra'da sınır ihlalleri durulmuyor

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneybatısında yer alan Kuneytra ili kırsalındaki ihlalleri devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, iki konvoy halinde 11 askeri araç ile 4 tanktan oluşan İsrail güçleri, Kuneytra kırsalındaki Acref, El-Müşeyrife ile Um Batne köylerine girdi.

İsrail askerleri, bazı evlerde hukuksuz arama yaptıktan sonra bölgeden çekildi.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine saldırılar düzenlerken eş zamanlı olarak Kuneytra'da 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

İSRAİL'İN İHLALLERİ DURULMUYOR

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun, Suriye’ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400’ü aşkın baskın yaptığını açıklamıştı.