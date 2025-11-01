SDG Suriye'yi yine kana buladı! Halep'te döşenen mayının patlamasıyla bir Suriye askeri öldü
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye kolu SDG bölgeyi yine kana buladı. SDG tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu 1 Suriye askeri hayatını kaybetti.
Suriye'de Halep ilinin doğusunda Tişrin Barajı yakınlarında, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin döşediği mayınları temizlemeye çalışan bir Suriye ordusu mensubu yaşanan patlamada hayatını kaybetti.
TIŞRİN BARAJI'NIN ETRAFINDA MAYIN TUZAĞI
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan askeri bir kaynak, Halep'in doğusundaki Tişrin Barajı çevresine SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG tarafından yerleştirilen bir mayının patladığını bildirdi.
Kaynak, bölgede mayın temizleme çalışmaları yürüten Suriye ordusuna bağlı bir askerin patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada hayatını kaybettiğini aktardı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru