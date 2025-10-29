Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Terör örgütü SDG, Suriye'de askeri mevziiye saldırdı! 2 asker öldü

Terör örgütü SDG, Suriye'de askeri mevziiye saldırdı! 2 asker öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
Terör örgütü SDG, Suriye&#039;de askeri mevziiye saldırdı! 2 asker öldü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG, Halep yakınlarında Tişrin Barajı mevkiinde iki Suriyeli askeri öldürdü. 9 Ekim’de aynı bölgede SDG’nin gerçekleştirdiği saldırıda bir Suriye askeri hayatını kaybetmiş, bazı askerler de yaralanmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin Suriye’de Halep yakınlarındaki bir askeri mevziye saldırması sonucu iki Suriye askeri hayatını kaybetti, bir asker ise ağır yaralandı.

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), SDG tarafından Tişrin Barajı yakınlarındaki bir kara birlikleri mevzisine güdümlü füze atıldığını, bilginin Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Müdürlüğü tarafından aktarıldığını duyurdu.

Terör örgütü SDG, Suriye'de askeri mevziiye saldırdı! 2 asker öldü - 1. Resim

ANLAŞMALARIN 'AÇIK İHLALİ'

Bakanlık, saldırıyı hükümet ile SDG arasında daha önce sağlanmış anlaşmaların ve mutabakatların "açık ihlali" olarak nitelendirdi.

Bakanlık, "SDG, daha önce yapılan tüm mutabakatları reddederek, kara birliklerini hedef almakta ve personelimizi öldürmekte ısrar ediyor" ifadelerini kullandı.

9 Ekim’de aynı bölgede SDG’nin gerçekleştirdiği saldırıda bir Suriye askeri hayatını kaybetmiş, bazı askerler de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Milliler, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde galip
