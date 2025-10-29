Terör örgütü SDG, Suriye'de askeri mevziiye saldırdı! 2 asker öldü

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin Suriye’de Halep yakınlarındaki bir askeri mevziye saldırması sonucu iki Suriye askeri hayatını kaybetti, bir asker ise ağır yaralandı.

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), SDG tarafından Tişrin Barajı yakınlarındaki bir kara birlikleri mevzisine güdümlü füze atıldığını, bilginin Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Müdürlüğü tarafından aktarıldığını duyurdu.

ANLAŞMALARIN 'AÇIK İHLALİ'

Bakanlık, saldırıyı hükümet ile SDG arasında daha önce sağlanmış anlaşmaların ve mutabakatların "açık ihlali" olarak nitelendirdi.

Bakanlık, "SDG, daha önce yapılan tüm mutabakatları reddederek, kara birliklerini hedef almakta ve personelimizi öldürmekte ısrar ediyor" ifadelerini kullandı.

9 Ekim’de aynı bölgede SDG’nin gerçekleştirdiği saldırıda bir Suriye askeri hayatını kaybetmiş, bazı askerler de yaralanmıştı.