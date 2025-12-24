Türkiye Gazetesi
Dünyadan 150 duvar halısı bu koleksiyonda
Samsun’da görev yapan müzik öğretmeni Seçkin Esen (55), dünyanın birçok kıtasına giderek kültürel değeri olan duvar halılarını topladı.
Yasam 51 dk önce
Esen, 25 ülkeden topladığı 150 halının 40'ından hikaye yazarak bir proje oluşturdu.
25 farklı ülkeden aldığı halıları koleksiyon hâline getiren Esen, 150 halıdan 40’ına hikâye yazarak proje oluşturdu. Koleksiyona doğudan başladıklarını aktaran Esen “Türk Cumhuriyetleri, Çin, Japonya, İran, Irak, Ukrayna, İtalya, İspanya, Hindistan ve Almanya dâhil yaklaşık 25 ülkeden bir araya getirdik. Hiçbiri satılık değil. Hepsi benim göz bebeğim. Bu koleksiyon gelecek kuşaklara aktarılacak bir miras. Oğlum da bu mirasa sahip çıkacak” dedi.
