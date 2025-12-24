Ankara’da Esenboğa Havalimanı’ndan kalkış yapan özel bir Falcon 50 tipi jet, Haymana yakınlarında düştü. Uçak kalkışının ardından kısa süre içinde radarla irtibatını kaybetti. Olay sonrası Ankara hava sahası geçici olarak uçuşlara kapatılırken, kazanın meydana geldiği bölgeye güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaşanan korkunç olay sonrası ''Ankara’da düşen jette kimler vardı?'' sorusu kamuoyunun gündemine yerleşti.

Ankara’da düşen jette kimler vardı birçok kişi tarafından merak ediliyor. İçinde Libya Genelkurmay Başkanı'nda olduğu özel jette başka kimlerin olduğu araştırılırken, Libya heyetindeki herkesin hayatını kaybettiği belirtildi. Ankara uçuşları iptal mi, Esenboğa Havalimanı kapalı mı gibi sorular da gündemde yerini buldu.

Ankara’da düşen jette kimler vardı? Hayatını kaybeden Libya heyeti listesi

ANKARA’DA DÜŞEN JETTE KİMLER VARDI?

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkış yapan Falcon 50 tipi özel bir jet, Haymana yakınlarında düştü. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad da bulunuyordu.

Jetin kalkışının ardından kısa süre içinde radarla bağlantısı kesildi ve olay yerinde şiddetli bir ses duyuldu. İçişleri Bakanlığı ekipleri hızla kazanın yaşandığı bölgeye intikal etti ve enkaza ulaşıldığını duyurdu.

Libya heyeti ise Ankara’da resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelmişti. Yaşanan olayın ardından Libya'da 3 günlük yas ilan edildi.

HAYATINI KAYBEDEN LİBYA HEYETİ

Kazada hayatını kaybeden heyet üyeleri;

Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad - Genelkurmay Başkanı

Al-Fayturi Gharib – Kara Kuvvetleri Komutanı (Korgeneral)

Al-Qatiwi – Askeri Üretim Direktörü (Tuğgeneral)

Genelkurmay Başkanı Danışmanı

Genelkurmay Başkanı Fotoğrafçısı

ANKARA UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

Kaza nedeniyle Ankara uçuşları iptal edildi. Esenboğa Havalimanı’ndan kalkış ve inişler durduruldu, yetkililer uçuşların güvenli şekilde yeniden başlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ESENBOĞA HAVALIMANI KAPALI MI?

Olay sonrası Esenboğa Havalimanı geçici olarak kapatıldı. Havalimanı yönetimi ve güvenlik birimleri, kazanın ardından bölgedeki kurtarma ve enkaz çıkarma çalışmalarını yürütüyor.

