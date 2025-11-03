Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye devreye girdi! 7 ülke Gazze için İstanbul'da tek ses oldu

Türkiye devreye girdi! 7 ülke Gazze için İstanbul'da tek ses oldu

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Gazze Zirvesi, İstanbul’da başladı. Toplantıda, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların artırılması ve iki devletli çözüm vizyonunun korunması ele alınıyor.

Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump’la New York’ta yapılan toplantının ardından, aynı ülkelerin dışişleri bakanları bu kez İstanbul’da buluştu. Türkiye’nin öncülüğünde gerçekleştirilen zirveye Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları katılıyor.

Toplantı, aile fotoğrafı çekiminin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında başladı.

MASADA KALICI ATEŞKES VE İNSANİ YARDIM

Zirvenin gündeminde Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgeye kesintisiz insani yardım ulaştırılması ve Filistin halkının meşru haklarının korunması yer alıyor.

Diplomatik kaynaklara göre, Bakan Fidan toplantıda İsrail’in ateşkesi sona erdirmek için bahaneler ürettiğine dikkat çekecek.

Uluslararası toplumun kararlı bir duruş sergilemesi ve Müslüman ülkelerin eşgüdüm içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayacak.

Türkiye devreye girdi! 7 ülke Gazze için İstanbul'da tek ses oldu - 1. Resim

TÜRKİYE DİPLOMATİK KÖPRÜ ROLÜNDE

Gazze’ye giren yardımların yetersizliğine de değinecek olan Fidan, İsrail’in uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesinin insani ve hukuki bir zorunluluk olduğunu belirtecek.

Toplantıda ayrıca Filistin’in gelecekteki idari yapısı ve iki devletli çözümün korunması gibi konular da değerlendirilecek.

İstanbul’daki Gazze Zirvesi, Türkiye’nin bölgesel diplomasi trafiğinde önemli bir adım olarak görülüyor. Ankara, ateşkesi kalıcı hale getirecek ve insani yardım koridorlarını güçlendirecek yeni girişimlere öncülük etmeyi hedefliyor.

Ayrıntılar geliyor...

