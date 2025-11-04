Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Hükümet açılmadan tek kuruş yardım yok"... ABD'de 42 milyon kişi aç kalacak!

"Hükümet açılmadan tek kuruş yardım yok"... ABD'de 42 milyon kişi aç kalacak!

ABD’de hükümetin kapanması krizi giderek büyüyor. Başkan Trump, hükümet açılmadığı sürece 42 milyon dar gelirliye gıda desteği sağlayan SNAP yardımlarının durdurulacağını açıkladı ve Demokratları "ülkeyi felakete sürüklemekle" suçladı. ABD Ulaştırma Bakanı ise devletin 1 hafta daha kapalı kalması halinde büyük kaosun kapıda olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda bir kez daha Demokratları hedef aldı. Trump, hükümetin 35 gündür kapalı olmasından Demokratları sorumlu tutarak, ülkedeki milyonlarca düşük gelirlinin faydalandığı Ek Beslenme Yardım Programı’na hükümetin açılmaması halinde devam etmeyeceklerini açıkladı.

JOE BİDEN'I HEDEFE OTURTTU

Trump, "Sahtekar Joe Biden'ın felaketle sonuçlanan görev süresi boyunca milyarlarca dolar artan SNAP yardımları, radikal sol Demokratlar hükümeti açtığında verilecek, ki bunu kolayca yapabilirler, daha önce değil" dedi.

Trump, SNAP yardımlarının eski Başkan Joe Biden döneminde ihtiyaç sahipleri yerine isteyen herkese gelişigüzel dağıtıldığını öne sürdü.

42 MİLYON KİŞİ YARDIMLARDAN FAYDALANIYOR

ABD'de SNAP yardımlarından yaklaşık 42 milyon kişinin faydalandığı belirtiliyor.

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, Demokratların SNAP programlarına tam finansman sağlanmasını öngören bir tasarısını reddetmişti.

ABD HAVA SAHASI KAPANABİLİR!

ABD Ulaştırma Bakanı Sean P. Duffy, "Devlet bir hafta daha kapalı kalırsa büyük bir kaos göreceksiniz. ABD hava sahasının bazı bölümlerini kapatmak zorunda kalabiliriz. Çünkü yeterli hava trafik kontrolörümüz olmadığı için trafiği yönetemeyiz" dedi.

 

