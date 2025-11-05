Bosna Hersek'te huzurevinde facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dört kentten itfaiye ekipleri alevlerin sönmesi için destek verirken çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.
Korkunç olay Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde yaşandı.
Yerel medyadaki haberlere göre, akşam saatlerinde Tuzla'da bir huzurevinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Tuzla'daki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Srebrenik, Zivinice, Lukavac ve Kalesija şehirlerinden ekipler, yangının söndürülmesine destek verdi.
Yangında çok sayıda kişinin öldüğü bildirilirken, yaralı olarak kurtarılan çok sayıda kişinin de hastanelere kaldırıldığı açıklandı.
Ekipler, kontrol altına alınan yangında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
