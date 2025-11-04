Singapur Meclisi milyarlarca dolarlık dolandırıcılığa dur dedi! Para cezası yetmedi, kırbaç da geliyor...
Singapur’da dolandırıcılık suçuna ağır önlem. Meclis, suçlulara para ve hapis cezalarına ek olarak kırbaç cezası verilmesini öngören yasayı kabul etti. Son 5 yılda ülkede yaklaşık 4 milyar dolar değerinde dolandırıcılık kayıtlara geçti.
Singapur, dolandırıcılık suçlarına karşı sert önlemlerini artırıyor. Ülkede son 5 yılda yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki dolandırıcılığın ardından bu suça karışanlara kırbaç cezasını öngören yasa Meclis'te kabul edildi.
The Straits Times gazetesinin haberine göre, Mecliste kabul edilen yeni ceza yasası kapsamında, dolandırıcılık suçlarına karışanlara para ve hapis cezalarının yanı sıra kırbaç cezası da uygulanacak.
SUÇUN DERECESİNE GÖRE KIRBAÇ
Dolandırıcılara, suçun derecesine göre en az 6, en fazla 24 kırbaç cezası verilecek.
ÜLKENİN EN YAYGIN SUÇU
Kıdemli Devlet Bakanı Sim Ann, Mecliste yaptığı konuşmada, dolandırıcılığın Singapur'da en yaygın suç türü olduğunu belirterek, bunun tüm suçların yüzde 60'ını oluşturduğuna dikkati çekti.
MİLYARLARCA DOLAR KAYIP VAR
Bakan Ann, 2020-2025 döneminde yaklaşık 190 bin dolandırıcılık vakası bildirildiğini, kaybın ise yaklaşık 3,7 milyar dolar olduğunu aktardı.