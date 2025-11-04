Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avrupa semalarında tehdit! Dron tespiti sonrası uçuşlar durduruldu

Belçika'da başkentte bulunan Brüksel Havalimanı çevresinde dron tespit edildi. Şüpheli tespitin ardından havalimanındaki uçuşlar durduruldu. Ekim ayından bu yana bölgede dron hareketliliği sürerken, Savunma Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.

 Belçika'da Brüksel Havalimanı çevresinde dronların tespit edilmesi üzerine güvenlik nedeniyle uçuşların geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Belçika Havalimanının internet sitesinden yapılan açıklamada, havalimanı çevresinde dronların gözlemlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Brüksel Havalimanı'nda iniş ve kalkışların güvenlik nedeniyle geçici olarak durdurulduğu, konu hakkında daha fazla bilgi edinildiğinde açıklama yapılacağı belirtildi.

BELÇİKA'DA DRON HAREKETLİLİĞİ ARTIYOR

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, kamp üzerinde tespit edilen dronların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dron, Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edilmişti.

Francken, ülkesinde artan dron hareketliliğinin ardından dron karşıtı sistemlerin geliştirilmesi ve askeri tesislerin korunmasının güçlendirilmesi için yeni plan sunacağını söylemişti.

"Plan hazır, dron tespiti ve imhası için 50 milyon avro." açıklamasını yapan Francken, bu planın acil önlem paketinin parçası olacağını ifade etmişti.

Francken, 1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiğini açıklamış ve dronların casusluk amacıyla geldiğine işaret etmişti. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti.

