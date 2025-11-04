Rusya Oreshnik sisteminin seri üretimine başladı! Putin, balistik füze gözdağı verdi

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, balistik füze çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Oreshnik sisteminin seri üretimine başladık" ifadelerini kullandı.

DIŞ HABERLER - Rusya, Oreshnik orta menzilli balistik füze sisteminin seri üretimine başladı. 

Devlet Başkanı Vladimir Putin, seri üretimin başladığını bildirdi.

Putin, savunma alanındaki çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak "Sadece Burevestnik ve Poseidon'dan bahsetmiyorum. Avangard sisteminden veya Oreshnik füze sisteminin seri üretiminden bahsediyorum. Yakında ağır kıtalararası Sarmat füzesi de gelecek" dedi. 

ORESHNİK HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

Putin, 21 Kasım 2024'te Kiev’in Rusya’ya karşı ABD ve İngiliz füzelerini kullanmasına karşılık olarak Rusya’nın Ukrayna’yı yeni bir hipersonik orta menzilli balistik füzeyle vurduğunu açıklamıştı.

Füzenin ismi “Oreshnik” (fındık ağacı) olarak açıklandı.

Putin “Oreshnik”in hipersonik bir balistik füze olduğunu söyledi. Ses hızının 10 katı hızla hareket ettiğini ve bu nedenle önlenemeyeceğini savundu.

Rus kaynaklar füzenin menzilinin 5 bin kilometre olduğunu ve Rusya’nın bu füzeyle Avrupa’nın büyük bölümünü ve ABD’nin batı kıyılarını vurabileceğini dile getirdi.

