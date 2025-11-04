Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hackerlar Putin'in gizli dosyalarını çaldı! "Yerli" uçağın parçaları ithal çıktı

Putin’in “gurur projesi” çöktü! Uluslararası hacker grubu InformNapalm, Rusya’nın en gizli savunma belgelerini ele geçirdi. Sızan dosyalar, PAK DA ve Su-57 savaş uçaklarının "tamamen yerli üretim" söylemini yalanladı. Belgelerde, Moskova’nın kritik parçaları Tayvan, Sırbistan ve Batı menşeli makinelerle ürettiği ortaya çıktı.

Uluslararası istihbarat topluluğu InformNapalm, siber merkez Fenix ile birlikte Rusya'nın en gizli savunma belgelerini ele geçirdi.

Aralarında PAK DA stratejik bombardıman uçağı ve Su-57 savaş uçağına ait dosyaların da bulunduğu materyaller, Moskova’nın en gelişmiş havacılık projelerinin yabancı teknolojiye bağımlı olduğunu ifşa etti.

SIZINTI HANGİ BELGELERİ İÇERİYOR?

Hackerların ele geçirdiği dosyalar arasında Tupolev ile OKBM arasında imzalanan gizli sözleşmeler, mühendislik çizimleri ve iç yazışmalar var. 

Belgelerde PAK DA için hidrolik sistemlere, Su-57 için silah bölmesi mekanizmalarına ait teknik çizimlerde yer almış. 

Hackerlar Rusya’nın gizli savaş uçağı dosyalarını ele geçirdi! Putin'in

PAK DA 'POSLANNİK' PROJESİNİN AYRINTILARI

PAK DA kod adlı yeni nesil stratejik bombardıman uçağı, Tu-95 ve Tu-160’ın yerine geçmesi için tasarlandı. Sızan dosyalarda PAK DA’nın bomba bölmesi için '80RSh115' kodlu hidrolik aktüatörlerin teknik özellikleri ve bu parçaların gizli olduğu yer alıyor.

Dosyalar ayrıca 2024–2027 arasındaki üretim planını da içeriyor.

Belgelere göre Rus şirket OKBM, kritik parçaları yerli üretmekte zorlanıyor ve yüksek hassasiyetli CNC tezgahlarında hala dışa bağımlı.

Hackerlar Rusya’nın gizli savaş uçağı dosyalarını ele geçirdi! Putin'in

PUTİN'İN YERLİ ÜRETİM PLANI DARBE ALDI 

Dosyalarda OKBM’nin Tayvan menşeli Hartford HCMC-1100AG ve Johnford SL-50 makineleri ile Sırp Grindex BSD-700U taşlama makinesi gibi ithal aletlere dayandığı belirtildi.

InformNapalm, bu ekipmanların yaptırımları aşmak amacıyla devlet desteğiyle temin edildiğini açıkladı. Denetim raporları ise, yabancı tedarikçilerin piyasadan çekilmesiyle üretimde ciddi aksaklıklar yaşandığını doğruluyor.

Öte yandan "OKBMLeaks" adıyla yayımlanan belgeler, Ukrayna Savunma Kuvvetleri ve müttefik ülkerin "çıkarları için" kullanılacak.

