Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya Poseidon’u test etti! Putin, 'Eşi benzeri olmayan bir kıyamet makinesi' diyerek tanıttı

Rusya Poseidon’u test etti! Putin, 'Eşi benzeri olmayan bir kıyamet makinesi' diyerek tanıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya Poseidon’u test etti! Putin, &#039;Eşi benzeri olmayan bir kıyamet makinesi&#039; diyerek tanıttı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer tahrikli Poseidon insansız hava araçlarının bu hafta başarıyla test edildiğini duyurdu. Poseidon'un 'hız ve derinlik bakımından' rakipsiz olduğunun altını çizen Putin, söz konusu dronlardan 'kıyamet makinesi' diye bahsetti. 

Putin, Moskova'daki Mandryka Hastanesi'nde yaralı askerlerle yaptığı görüşmede, nükleer silah Poseidon’u test ettiğini duyurdu.  Putin, "İlk kez, su altı torpido drone sistemi için bir nükleer güç motorunun çalıştırılabildiğini" söyledi.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK"

Putin, cihazın ele geçirilmesinin imkânsız olduğunu ve 'hız ve derinlik açısından dünyada eşi benzerinin olmadığını' sözlerine ekledi. "Dünyada bu insansız aracın hızı ve hareket derinliği bakımından benzeri yok ve yakın gelecekte herhangi bir müdahale yönteminin bulunması da pek mümkün görünmüyor" dedi.

Rusya Poseidon’u test etti! Putin, 'Eşi benzeri olmayan bir kıyamet makinesi' diyerek tanıttı - 1. Resim

Ayrıca Poseidon'un gücünün, dünyanın en güçlü nükleer füzesi olarak kabul edilen ağır Rus Sarmat füzesinden çok daha üstün olduğunu ileri sürdü.

"Poseidon'un gücü, en umut verici kıtalararası menzilli Sarmat füzemizin gücünü bile önemli ölçüde aşıyor. Dünyada Sarmat diye bir şey yok ve henüz burada görevde değil; yakında göreve başlayacak," dedi.

Putin, insansız hava aracının 'minimum boyutlarda' olduğunu belirterek, "bir denizaltıdaki nükleer reaktörden yüz kat daha küçük" olduğunu söyledi. Rus bilim insanlarının savaş alanındaki insan kayıplarını azaltmak için yeni silah sistemleri geliştirmeye devam edecekleri sözünü verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

30 Ekim borsa kapalı mı? Borsa çalışma saatleri merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ukraynalı komutandan ülkeyi ayağa kaldıran paylaşım! Askeri haritaları böyle sergiledi - DünyaUkraynalı komutandan skandal hata!Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye ile ilgili paylaşım - DünyaAlmanya Başbakanı Merz'den Türkiye paylaşımıABD'den Pasifik'te operasyon! Tekne vuruldu, ölüler var... - DünyaABD'den Pasifik'te operasyon! 4 ölü varBugünden itibaren başladı! Türkler artık vizesiz Karadağ'a gidemeyecek - DünyaTürkler artık vizesiz Karadağ'a gidemeyecekTrump 'Babanızın böyle olmasını isterdiniz' diyerek Modi'yi taklit etti - DünyaTrump 'Babanızın böyle olmasını isterdiniz' diyerek Modi'yi taklit ettiFilistinli kardeşlerin son sarılışı! Ateşkesin adı kaldı, 12 saatte 109 şehit - DünyaFilistinli kardeşlerin son sarılışı!
Sonraki Haber Yükleniyor...