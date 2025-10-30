Rusya Poseidon’u test etti! Putin, 'Eşi benzeri olmayan bir kıyamet makinesi' diyerek tanıttı

Putin, Moskova'daki Mandryka Hastanesi'nde yaralı askerlerle yaptığı görüşmede, nükleer silah Poseidon’u test ettiğini duyurdu. Putin, "İlk kez, su altı torpido drone sistemi için bir nükleer güç motorunun çalıştırılabildiğini" söyledi.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK"

Putin, cihazın ele geçirilmesinin imkânsız olduğunu ve 'hız ve derinlik açısından dünyada eşi benzerinin olmadığını' sözlerine ekledi. "Dünyada bu insansız aracın hızı ve hareket derinliği bakımından benzeri yok ve yakın gelecekte herhangi bir müdahale yönteminin bulunması da pek mümkün görünmüyor" dedi.

Ayrıca Poseidon'un gücünün, dünyanın en güçlü nükleer füzesi olarak kabul edilen ağır Rus Sarmat füzesinden çok daha üstün olduğunu ileri sürdü.

"Poseidon'un gücü, en umut verici kıtalararası menzilli Sarmat füzemizin gücünü bile önemli ölçüde aşıyor. Dünyada Sarmat diye bir şey yok ve henüz burada görevde değil; yakında göreve başlayacak," dedi.

Putin, insansız hava aracının 'minimum boyutlarda' olduğunu belirterek, "bir denizaltıdaki nükleer reaktörden yüz kat daha küçük" olduğunu söyledi. Rus bilim insanlarının savaş alanındaki insan kayıplarını azaltmak için yeni silah sistemleri geliştirmeye devam edecekleri sözünü verdi.