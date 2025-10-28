Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump'tan Putin'e çağrı: Füze testini bırak, savaşı bitir

Trump'tan Putin'e çağrı: Füze testini bırak, savaşı bitir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trump&#039;tan Putin&#039;e çağrı: Füze testini bırak, savaşı bitir
Donald Trump, Putin, Rusya, Japonya, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Asya turunun ikinci durağı Japonya’ya giden ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’e “Savaşı bitir, füze testleriyle uğraşma” çağrısında bulundu. Kremlin’den cevap gecikmezken, Dışişleri Bakanı Lavrov, “Yeni zirve ABD’nin kararına bağlı” açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya’daki diplomatik temaslarını tamamladıktan sonra, Asya turunun ikinci ayağı olan Japonya’ya geldi.

Japonya’ya seyahati sırasında uçakta açıklama yapan Trump, “Rusya lideri Vladimir Putin’in söyledikleri bence uygun değil. Onun yapması gereken şey savaşı bitirmek. Bir haftada bitmesi gereken savaş şimdi 4. yılına girmek üzere. Füze testleriyle uğraşmak yerine bunu yapmalı. Biliyorlar ki, kıyılarının hemen açıklarında dünyanın en güçlü nükleer denizaltısı var. Yani, bizim 8 bin mil gitmemize gerek yok” dedi.

Trump’ın açıklamalarına cevap Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan geldi. Peskov, Trump’ın “Rusya’nın uzun menzilli füze denemeleri uygun değil” ifadelerine ilişkin “Bu, ABD Başkanı’nın görüşü ve önemli” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise iki liderin yeniden zirve yapılması konusuyla ilgili “Bu ABD’ye bağlı. Amerikalıların rahat edeceği bir tempoda ilerlemeye hazırız” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Doç. Dr. Emrah Akyüz: Türkiye artık iki mevsimliBalıkesir sallandı, Sakarya ayağa kalktı! Sokak trafiğe kapatıldı, mahalleli isyan etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Sinvar’ı hâlâ kimse anlayamadı" : İsrail'den dikkat çeken açıklama - Dünyaİsrailli Bakanın Sinvar açıklamaları dikkat çektiİran’ın eski Cumhurbaşkanı Hatemi'den Türkiye itirafı: Petrolü yok ama bizden ileri! - Dünya"Petrolü yok ama bizden ileri!"6.5 büyüklüğündeki deprem ile sallandılar! Karayipler beşik gibi - Dünya6.5 büyüklüğündeki deprem ile sallandılar!Paşinyan’dan Erdoğan ve Aliyev’e sürpriz davet! 4 yıl sonra Avrupa Zirvesi’nde aynı masa - DünyaErdoğan ve Aliyev’e sürpriz davet!Elon Musk itiraf etti: X’in algoritması çöktü - DünyaElon Musk itiraf etti: X’in algoritması çöktüABD'de yüzlerce kuruma dağıtılıyor! Skandal ortaya çıktı, 2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı - DünyaTavuk etinde 'metal' paniği! 2 bin tondan fazla ürün toplatılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...