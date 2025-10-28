Trump'tan Putin'e çağrı: Füze testini bırak, savaşı bitir

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya’daki diplomatik temaslarını tamamladıktan sonra, Asya turunun ikinci ayağı olan Japonya’ya geldi.

Japonya’ya seyahati sırasında uçakta açıklama yapan Trump, “Rusya lideri Vladimir Putin’in söyledikleri bence uygun değil. Onun yapması gereken şey savaşı bitirmek. Bir haftada bitmesi gereken savaş şimdi 4. yılına girmek üzere. Füze testleriyle uğraşmak yerine bunu yapmalı. Biliyorlar ki, kıyılarının hemen açıklarında dünyanın en güçlü nükleer denizaltısı var. Yani, bizim 8 bin mil gitmemize gerek yok” dedi.

Trump’ın açıklamalarına cevap Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan geldi. Peskov, Trump’ın “Rusya’nın uzun menzilli füze denemeleri uygun değil” ifadelerine ilişkin “Bu, ABD Başkanı’nın görüşü ve önemli” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise iki liderin yeniden zirve yapılması konusuyla ilgili “Bu ABD’ye bağlı. Amerikalıların rahat edeceği bir tempoda ilerlemeye hazırız” dedi.