Dünyada eşi benzeri yok! Putin, 'Burevestnik göreve hazır' dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniformasıyla Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'na yaptığı ziyaretinde, nükleer motorlu “Burevestnik” seyir füzesinin testlerinin tamamlandığını ve “birincil hedeflere ulaşıldığını” resmen açıkladı.

İlgili Haber Putin’in "sessiz ordusu" Avrupa’da büyüyor!

"NÜKLEER CAYDIRICILIĞIMIZ ZİRVEDE"

Kremlin, Putin’in ziyaretinde stratejik nükleer tatbikatların da değerlendirildiğini ve yeni silah testlerinin tamamlandığını aktardı.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK" Putin, testleri tamamlanan Burevestnik füzesini “benzersiz bir ürün” olarak tanımladı: "Bu silah dünyada eşi benzeri olmayan, benzersiz bir ürün. Testler başarıyla tamamlandı ve füzenin orduya alınması için hazırlıklar başladı."

14 BİN KİLOMETRE UÇTU, 15 SAAT HAVADA KALDI

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, füzenin 21 Ekim’de gerçekleştirilen test uçuşuna dair teknik ayrıntıları paylaştı:

"Burevestnik 14 bin kilometre uçtu ve 15 saat boyunca havada kaldı. Ancak bu sınır değil. Füze, nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip olduğu için her mesafedeki yüksek koruma altındaki hedeflere ulaşabiliyor."

"BATI'NIN KABUSU: SINIRSIZ MENZİL"

Burevestnik, küçük bir nükleer jet motoruyla çalışıyor. Bu sistem füzenin yakıtsız, neredeyse sonsuz menzile ulaşmasını sağlıyor. Rus kaynaklara göre, füze ABD’nin savunma sistemlerini beklenmedik yönlerden aşmak üzere tasarlandı.

Askeri uzmanlara göre Rusya’nın nükleer enerjili “Burevestnik” füzesinin menzili, Türkiye’yi de kapsayacak kadar geniş. Füzenin sınırsız menzili nedeniyle Karadeniz hattı, NATO içinde stratejik önemini daha da artırıyor.

UKRAYNA CEPHESİNDE SON DURUM

Gerasimov, Ukrayna’daki çatışmalarla ilgili olarak da bilgi verdi. Rus ordusunun Kupyansk, Krasnoarmeysk, Dnipro ve Zaporijya bölgelerinde ilerleme kaydettiğini belirtti. Bazı kentlerde Ukrayna birliklerinin kuşatma altına alındığını ifade etti.