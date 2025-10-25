Putin’in “sessiz ordusu” Avrupa’da büyüyor!

Rusya, Avrupa siyasetinin kalbine sızdı. Moskova’nın etkisi artık yalnızca propagandayla sınırlı değil; Çekya’da bir sivil toplum kuruluşu, Kremlin’in gündemini perde arkasında diri tutuyor. Seçmenler sandıkta bu etkiyi reddetse de, Rusya’nın "sessiz ordusu" Avrupa’nın ortasında sessizce büyüyor.

NELER OLDU?

Çekya, Rusya’nın Ukrayna’ya tam ölçekli işgali başladığında Ukrayna’daki mültecilere destek veren ve silah sağlayan ilk ülkeler arasındaydı. İşgal sırasında Cumhurbaşkanı olan ve tarihsel olarak güçlü bir Rus yanlısı olarak bilinen Milos Zeman, Vladimir Putin için "deli" tanımlaması yapmış ve savaş suçları mahkemelerini Rusya’yı adalete teslim etmeye teşvik etmişti. Zeman, görev süresi boyunca "en büyük hatası"nın Putin’i yanlış anlamak olduğunu söyledi.

DEZENFORMASYON OPERASYONLARININ ARTIŞI

Avrupa’nın çoğu gibi Çekya da bu yıl Rusya’nın özellikle seçimleri ve kamuoyunu hedef alan geniş çaplı dezenformasyon operasyonlarını yaşadı. Çekya’da Rusya ile bağlantılı dezenformasyon sitelerinin sayısı şu anda tarihinin en yüksek seviyesinde ve artmaya devam ediyor.

SİVİL GÜÇ OLARAK STK SVATOPLUK NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Vojtech Bohac'ın ortaya çıkardığı araştırmaya göre, Svatopluk adlı bir STK, aşırı sağ ve post-komünist solun Rus yanlısı figürlerini bir araya getirerek Çek ve Slovak siyasetinde rejim değiştirme arayışıyla Moskova’nın gündemine yol açmayı amaçlıyor.

STK, "temelde Rusya’nın Avrupa’daki ajansı… kurucuları, Rus gizli servisleri ve Rusya’nın Avrupa’daki etkisiyle gerçek bağlantıları olan kişiler" olarak tanımlanmış.

DEZENFORMASYON AĞININ YAPISI İFŞA OLDU

Seçimler öncesinde yapılan araştırmalar, Çekya’da 25 yıl boyunca 16 platformda 360 000 yayını izleyerek Kremlin’e bağlı propaganda akışının koordineli olduğunu tespit etti.

Propagandaların çoğu Rus devlet medyası ve hatta istihbarat servisleriyle bağlantılıydı.

Seçime kadar Çekçe dezenformasyon sitelerinin üretimi rekor seviyelere ulaştı: ayda yaklaşık 4 000 makale, yani her gün yaklaşık 120 makale.

Söz konusu rakam, ülkenin en büyük ana akım medya kuruluşlarının ürettiğinden daha yüksek.

ANA PROPAGANDA PLATFORMLARI NELER?

Araştırmaya göre, kampanyanın merkezinde yer alan siteler arasında şunlar bulunuyor: ­Cz24news (ayda ~2 000 gönderi, ~3 milyon ziyaretçi), Nová republika, Protiproud, AC24 ve Zvědavec.

Siteler düzenli olarak Rus bakış açısını yansıtıyor.

SOSYAL MEDYANIN YENİ CEPHELERİ

Seçimlere yönelik propaganda ağı, özellikle TikTok üzerinden aktif şekilde çalışıyor.

Seçim öncesinde Kremlin’in anlatılarını yaymak üzere otomatikleştirilmiş yüzlerce anonim hesap devredeydi. Bu hesaplar ilk olarak Kremlin propagandasını yayıyor, sonra Rusya yanlısı politikacıların tanıtımını yapıyordu.

SOL VE SAĞDAN EGEMENLİK İTTİFAKI

2022’de Çek liderler Ukrayna’yı desteklerken, Voxpot yaptığı araştırmayla yeni bir ittifakın sessizce ortaya çıktığını keşfetti: Sol ve sağdan önde gelen isimlerin bir araya geldiği bir koalisyon.

Kısa sürede yüzlerce üyeye ulaşan oluşum bir STK’ya dönüştü.

Svatopluk, kağıt üzerinde Çekya ve Slovakya’nın "eşsiz tarihi, kültürel, doğal zenginliklerini ve mirasını keşfetmeyi" amaçladığını duyuruyor. Ancak dernek aynı zamanda AB karşıtı söylemlerle gündeme gelmekte ve Avrupa’nın yönetici sınıfını "gerçeklikle tüm bağlarını koparmış ve bizi felakete sürükleyen" olarak tanımlıyor.

Derneğin arka planında Rusya yanlısı sivil toplum gruplarını birbirine bağlamak, harekete geçirmek ve nihai olarak siyaseti zorlayarak rejim değişikliğine götürmek amaçlanıyor.

ESKİ BAŞBAKAN DA KATILMIŞ

Svatopluk’un kurucuları arasında yer alan Petr Drulák, Michal Semín ve Ilona Švihlíková’ya, Kremlin ile bağlantıları olan tanınmış Slovak isimler de katıldı: eski Slovakya Başbakanı Jan Carnogursky ve SMER-SD partisinden kıdemli milletvekili Lubos Blaha.

Ayrıca Rusya’nın Çekya’daki varlığı artık sınırlarla sınırlı değil; Svatopluk, sınırları aşarak Moskova ile uyumlu bir sivil güç olarak organize oluyor.